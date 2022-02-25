【科學新知】死前真的可看見人生走馬燈？科學新突破

人生走馬燈是一個人在死前看到自己一生所發生的事，以往的事以走馬燈的形式一一展現出來，這種說法一直都未有證實，但近期就有一項新數據顯示可能真有其事。

一隊醫療團隊在為87歲患有俗稱癲癇（Epilepsy）的神經疾病，需要長時間用儀器觀察患者腦部情況，但病人因心臟病發離世，儀器此時顯示出死者離世前30秒腦內的神經振盪（Neural oscillation）竟然跟人體發夢及回憶時的情況一樣，或意味着死者腦部正在回顧一生。

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這項研究的醫生Dr Ajmal Zemmar表示是次所得的數據是偶爾的，他不打算以這次意外獲得的研究結果作準，至於有記者詢問，當人生走馬燈播放時，我們會看到的是開心的回憶或是傷心的回憶?醫生則表示這無法找出。

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研究更加帶出一個問題：到底何時才是生命的完結？是心跳停頓的一刻或是腦部停止運作時? Dr Zemmar就表示因這位病人患有癲癇，固此腦內情況比一般人複雜，不能作準。但是他在2013年的一個研究知道了一點頭緒，他觀察了一隻瀕死的兔仔，發現牠死前的30秒腦內的患有俗稱癲癇喂這位病人十分相似，他表示結果令人驚訝，他未來會有一個更全面的研究。

或許人類最後都不能準確找出是否有人生走馬燈，但這個研究令死亡的神秘感更加深奧微妙。

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