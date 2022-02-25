  • 14°C
香港時間 : 2022226日 (六) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科學新知】死前真的可看見人生走馬燈？科學新突破

環球政經 18:55 2022/02/25

分享：

人生走馬燈是一個人在死前看到自己一生所發生的事，以往的事以走馬燈的形式一一展現出來，這種說法一直都未有證實，但近期就有一項新數據顯示可能真有其事。

一隊醫療團隊在為87歲患有俗稱癲癇（Epilepsy）的神經疾病，需要長時間用儀器觀察患者腦部情況，但病人因心臟病發離世，儀器此時顯示出死者離世前30秒腦內的神經振盪（Neural oscillation）竟然跟人體發夢及回憶時的情況一樣，或意味着死者腦部正在回顧一生。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

這項研究的醫生Dr Ajmal Zemmar表示是次所得的數據是偶爾的，他不打算以這次意外獲得的研究結果作準，至於有記者詢問，當人生走馬燈播放時，我們會看到的是開心的回憶或是傷心的回憶?醫生則表示這無法找出。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

研究更加帶出一個問題：到底何時才是生命的完結？是心跳停頓的一刻或是腦部停止運作時? Dr Zemmar就表示因這位病人患有癲癇，固此腦內情況比一般人複雜，不能作準。但是他在2013年的一個研究知道了一點頭緒，他觀察了一隻瀕死的兔仔，發現牠死前的30秒腦內的患有俗稱癲癇喂這位病人十分相似，他表示結果令人驚訝，他未來會有一個更全面的研究。

或許人類最後都不能準確找出是否有人生走馬燈，但這個研究令死亡的神秘感更加深奧微妙。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

生死教育 心臟病 醫生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？
【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意
領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款