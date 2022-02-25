【疫情影響】家長在家工作 如何影響兒童身心發展

Omicron病毒來勢兇兇，不少市民都繼續在家工作，而兒童也不用上學，更在之後提早放暑假，看似是提供了很多機會如子女與父母增加相聚的機會，但其實家長長時間在家工作也會影響兒童的成長。

在2017年，ESSEC Business School Cergy-Pontoise Campus（高等經濟商業學院） 副教授Ioana Lupu研究指出，兒童在成長後會學習家長的工作習慣，另一個由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院心理學家Stuart Friedman所研究指出，當子女看到父親專注在工作時，或會影響子女的情緒。

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現時各位家長的情況就像帶著子女一起上班一樣，Friedman認為這會造成很大問題，當子女試與父母交談時，而家長因工作而無暇顧及子女時，他們會認為在家長心中，工作比子女更重要，這其實會影響兒童的身心發展的。

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在家工作有人愛有人恨，有人認為天天可以先嘆個早餐才慢慢工作，實行Work-life Balance，不但可以提高工作效率，而且還可以節省昂貴的交通時間。但有人認為WFH影響生活，放工後有時還會受到老闆們的Whatsapp 轟炸，變相增加工作量。

現在在家工作確實是無可避免，不論大家喜歡與否，WFH都要持續一段時間，大家都要咬緊牙開才能捱過疫境。

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