【電子遊戲】《地平線 西域禁地》大獲好評 專心開發遊戲或成Sony出路

「Horizon Forbidden West」《地平線 西域禁地》在2月18日正式推出，由荷蘭第一方遊戲開發商Guerrilla Games開發，隸屬於Sony互動娛樂，這款遊戲是2017年2月1《地平線：期待黎明》的續作，早在2017年的《期待黎明》口碑亦不錯，早在2020年已為Sony帶來了4億美元的收入，在2022更在電腦及PS4上賣出2000萬隻，其吸引的劇情以及龐大的世界觀吸引了不少玩家，現在這款續作可謂把這系列提升到另一個層次，原因大概有二。

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第一就是龐大的世界觀和地圖，《西域禁地》的完整地圖大小約為平方公里，相比起第一集的地圖還要大，而且地圖不只是大，還有很多有趣的副本或任務給玩家探索，令玩家可以慢慢進入《地平線》的世界中，而且不同地區有不同的部落居住，他們都有著不同的故事，相信不會令一眾劇情向的玩家失望。

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第二就是令人嘆為觀止的景觀及畫質，遊戲中有不同的區域，例如雪地，森林和沙漠等，每個地方的畫面都相當仔細，到達樹林的時候，連樹葉的紋理都可以清晰的看見，海中的波浪也能清楚看見，雪地的雪也是做特別精緻，甚至連主角Aloy的臉毛也可看到，可見製作團隊的心血。

《地平線 西域禁地》更是英國發行時成為了當地銷售量規模第二大的PS5遊戲，緊次《Spider-Man: Miles Morales》，可見其受歡迎程度。

有分析指，Sony在電器業務節節敗退，近乎放棄了手機業務，電子遊戲機PS5，亦因為晶片短缺，而長期不能出貨，大批玩家轉向XBox，專注開發遊戲，或者是一條出路。

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