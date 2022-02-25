【加密貨幣】喜迎加密貨幣寒冬 V神：有利長遠發展

加密貨幣近來跌跌不休，數大藍籌幣（比特幣、以太幣、幣安幣）均從高位下跌逾40%，遠遠跌離200天綫，明顯進入熊市，令一眾投資者損失不少。但以太坊共同創辦人、人稱「V神」的Vitalik Buterin接受《彭博社》訪問時表示，不確定加密貨幣行業是否已進入寒冬，但相信價格下跌，將有行長遠發展。

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他表示，行業中其實有很多人歡迎寒冬到來，特別是做實業，為行業發展出力的人。當加密貨幣價格不斷上升，令不少人盡顯歡顏，但會引來短綫、投機性的資金。在寒冬到臨，會淘汰不少玩家，但留下的，都是長綫、可持續的項目。那些專注做事者，或可以乘機改進項目。

加密貨幣行業從小眾玩意，與大眾市場相對絕緣、走勢獨立，發展到與主要金融市場同步升跌，箇中變化亦令他驚訝。

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Vitalik Buterin現時的工作，主要是協助以太坊2.0升級，該升級為以太坊歷史最重要一次，將以工作證明（POW）模式，轉型為權益證明（POS）。有助以太坊網絡降低燃料費（Gas Fee），加速運行速度。他指，愈來愈人使用區塊鏈，我不想當他們嘗試時，發覺鏈上空間飽和，新人無法加入。

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