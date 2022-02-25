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【加密貨幣】簡單以法幣購買 紐約街頭現NFT自動售賣機

環球政經 19:25 2022/02/25

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近年來，市面出現愈來愈多各種各樣的自動售買機，由普通購買飲品、雨傘，到最近有玩具盲盒，口罩等。最近NFT公司NEON，在紐約街頭放置了一部NFT自動售賣機，令人可以更容易買到NFT，參與這一輪熱潮，又或者小注趁熱鬧。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

為了推動NFT市場發展，增加其普及程度，NEON在紐約市中心在置了一部NFT自動售賣機，人們可以以信用卡、預付卡、Apple Pay等多種方式支付，毋須使用加密貨幣。支付後，便可獲得盲盒，掃描盒內的卡紙的QR Code便可獲得NFT。

    點擊圖片放大
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在美國，只有不足一成人口擁有加密貨幣戶口，但信用卡持有比率多達八成，令潛在客戶人數大增。加上，在自動售賣機，免卻很多技術問題，適合一般人。在此前，要購買NFT，一般先要在加密貨幣交易所開設戶口，以法幣購買加密貨幣，將加密貨幣轉移至特定錢包，再將錢包連接至NFT交易所，才可買賣NFT，相對費時失事。在自動售賣機買入，就免去很多麻煩，絕對是懶人之選。

本次NEON NFT自動售賣機，暫時只售兩系列，分別是Party Pigeons及Project Color，均在Solena鏈上運行。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

 

 

 

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 NFT 買入 信用卡 Apple Apple Pay 紐約

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