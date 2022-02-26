【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級

阿里巴巴（09988）周四公布第三季度業績表現略勝預期，股價跌勢亦看似喘定，多間大行紛紛發表對其前景看法，大家不妨看看再決定是否追入。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

花旗：阿里業績喜憂參半，盡管雲業務和核心電商的用戶管理收入低於預期，但公司整體業績很大程度上符合預期。國際商務和本地消費服務出現更大虧損率表明阿里在相關領域的投資有所增加；維持買入評級及216美元目標價。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

瑞信：市場已陸續消化宏觀疲弱因素，過去一年阿里盈利預測遭多次下調等，如果阿里未來數季盈利若觸底，估值不高阿里將重獲投資者關注。該行將2022至2024財年盈利預測上調4%至5%，以反映新業務虧損減少；同時上調阿里目標價，由170元升至173元，重申跑贏大市評級。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

摩根大通：阿里巴巴上季業績與市場預期大體一致，投資者普遍預期12月季度業績疲弱，管理層提出淘特及淘菜菜虧損將收窄的消息是一個積極驚喜，預計電商業務投資所造成的虧損收窄，股價在短期內將上漲；重申增持及175元的目標價。

【電盈業績】 電訊盈科去年核心EBITDA增6% MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

大和：阿里巴巴主要分部收入及利潤率均不及預期，業績令人失望。儘管已預期阿里客戶管理收入收入未來2至3個季度前景疲軟，但仍對雲業務的放緩感到失望，預計阿里新業務將會需要數年時間才會有成果。此外，即使任何針對Lazada、盒馬鮮生、菜鳥及雲業務的分拆或引入新投資的計劃可釋放股東價值，但相關業務收入增長放緩將損害估值。市場過度沽售阿里，阿里目前估值吸引；故將目標價由160下調至155元。

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

中金：阿里巴巴第三財季核心電商收入按年下降1%，市場環境疲軟導致綫上商品交易總額（GMV）僅錄個位數按年成長，同時電商競爭加劇，針對商家補貼增加等。鑒於核心電商業務承壓，該行將下個財年（即2023財年）收入和Non-GAAP淨利潤預測下調3%，分別為9417億元人民幣和1490億元人民幣。該行提到，由於宏觀逆風和新業務盈利能力有限，阿里第4財季（即1至3月）收入可能繼續承壓。

富瑞：綫上購物行業面臨宏觀經濟下行，預計阿里會繼續通過細分策略，提升消費者體驗，預期淘特、淘菜菜在下沉城市的滲透率會穩步提升。阿里日後重要由獲取新用戶轉為用戶留存率、提升ARPU。阿里將重點從獲取新用戶轉向留住用戶、提升ARPU及跨品類滲透，提升市場份額，預期淘寶特價版及淘菜菜日後會轉向質量增長，未來幾季經營虧損或將收窄。阿里雲持續拓展國際基礎設施，客戶收入趨多元化，非互聯網行業貢獻增加。維持阿里買入評級，將目標價由287元下調至277元。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正