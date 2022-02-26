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【疫情第五波】敘福樓旗下全綫分店下周一起停業　黃傑龍：營商環境惡化至無法經營

股樓投資 18:04 2022/02/26

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本港疫情嚴峻，確診人數持續攀升，加上政府的防疫政策收緊，令多個行業雪上加霜，尤其對於餐飲行業，禁晚市堂食延至4月20日，食肆限2人一枱，別說小商戶難以經營，就連大型連鎖亦受重創。

敘福樓（01978）旗下所有分店將於下周一（28日）開始暫停營業，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。

【著數優惠】麥當勞App 周一限定10蚊鹽酥麥炸雞 延長麥麥送晚餐滿100蚊免運費優惠【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

敘福樓行政總裁黃傑龍於Facebook表示，疫情持續惡化，疫情由1月初開始，社交距離措施放寬無期，由年初四到2月24日兩次都全面落空，營商環境惡化至實在無法經營，明天（27日）最後一天營業並作暫停營業準備，下周一（28日）起暫停營業。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
 

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記者：張以正

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