【著數優惠】麥當勞App 周一限定10蚊鹽酥麥炸雞 延長麥麥送晚餐滿100蚊免運費優惠

疫情持續爆發，為減少市民外出用餐或買外賣，麥當勞繼續與大家同行，並以多款超正限定美食優惠為大眾打打氣，優惠接踵而來！

下星期一（28日）起，麥當勞App延續上週驚喜，繼續帶來多款超值優惠，包括在星期一限定1天「$10鹽酥麥炸雞1件」、「$10脆香雞翼2件」及「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」。還有最新推出鹽酥麥炸雞系列美食優惠，包括「$39鹽酥麥炸雞2件招牌套餐」，以及「$90阿麥炸雞二人餐」。

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另外，「$28脆辣雞腿飽及中汽水配小食」優惠同步驚喜回歸，以及下午茶優惠，包括「$18 魚柳飽配飲品(細)」及「$16麥香雞配飲品(細)」優惠。

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抗疫期間麥當勞會繼續為大家打氣，即日起至3月6日，逢晚上6時至午夜11時使用麥麥送訂餐服務惠顧任何食品滿$100，即可免運費，讓您安坐家中享受各款美食！

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記者：張以正