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【著數優惠】麥當勞App 周一限定10蚊鹽酥麥炸雞 延長麥麥送晚餐滿100蚊免運費優惠

股樓投資 16:44 2022/02/26

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疫情持續爆發，為減少市民外出用餐或買外賣，麥當勞繼續與大家同行，並以多款超正限定美食優惠為大眾打打氣，優惠接踵而來！

下星期一（28日）起，麥當勞App延續上週驚喜，繼續帶來多款超值優惠，包括在星期一限定1天「$10鹽酥麥炸雞1件」、「$10脆香雞翼2件」及「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」。還有最新推出鹽酥麥炸雞系列美食優惠，包括「$39鹽酥麥炸雞2件招牌套餐」，以及「$90阿麥炸雞二人餐」。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

    點擊圖片放大
    +24
    +23

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估
 

另外，「$28脆辣雞腿飽及中汽水配小食」優惠同步驚喜回歸，以及下午茶優惠，包括「$18 魚柳飽配飲品(細)」及「$16麥香雞配飲品(細)」優惠。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

抗疫期間麥當勞會繼續為大家打氣，即日起至3月6日，逢晚上6時至午夜11時使用麥麥送訂餐服務惠顧任何食品滿$100，即可免運費，讓您安坐家中享受各款美食！

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
 

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） IPO 港股

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