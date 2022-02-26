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【虛擬銀行】ZA Bank 推網上「借庫」遊戲　有機會贏最高70萬免息貸款額

股樓投資 08:37 2022/02/26

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每年的正月廿六都是觀音借庫的大日子！惟本港疫情大爆發嚴峻，加上防疫政策收緊，紅磡觀音廟等廟宇須按政府規定，關閉至4月20日；善信未能親身借庫，今年想借庫都要轉移網上進行。

【電盈業績】 電訊盈科去年核心EBITDA增6% MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧【見下頁】

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虛擬銀行 ZA Bank今年亦攪gimmick推出「ZA 借庫」活動，讓用戶居家抗疫期間透過綫上遊戲還原傳統習俗。由即日（26日）起至3月25日期間，用戶透過ZA Bank App參與網上借庫可獲得低至6折貸款優惠券，邀請指定人數好友一同完成關卡後，更可累積每關所得獎賞，有機會贏取最高合共70萬元免息貸款額或42.25萬 ZA Coin（相等於4,225元）

第 1 關：登入 ZA Bank App 後前往「ZA 借庫」活動專頁求籤，即可獲贈貸款優惠券 1 張

第 2 關：透過專屬連結邀請3位好友幫忙，可抽取高達20萬元免息貸款額或12.25萬 ZA Coin

第 3 關：透過專屬連結邀請7位好友幫忙，可抽取高達50萬元免息貸款額或30萬ZA Coin

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

另外，ZA Bank宣布「稅貸一口價」優惠延長至3月31日，期間用戶成功申請並提取20萬或以上、還款期為6至36個月的稅貸，可保證獲得1.75%實際年利率。若同時使用「ZA 借庫」活動所獲贈的6折貸款優惠券，實際年利率將固定為1.05%。

詳情可留意「ZA 借庫」活動網站

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

 

 

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記者：張以正

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