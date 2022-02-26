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安聯投資陳致強：投資市場波動 美股待息口穩定後入市

股樓投資 17:12 2022/02/26

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美股去年跑贏全球股市，惟踏入2022年美股走勢卻急轉彎，年初至今道指和納指紛紛倒跌。安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，今年投資市場比較波動，但這一刻我看不到一個大熊市的來臨，因為過去多次出現熊市，基本上是因為經濟進入衰弱，現在我們看不見美國經濟衰弱，下半年可以再檢視，所以今年美股一定有波動，但未去到一個熊市，惟也看不到會是一個大牛市，「美股升跌幅介乎高單位數，最重要是估值，相信不會再出現估值擴張，過去股市表現很大程度來自估值擴張，加上盈利增長，兩因素之間好大程度看估值是擴張還是收縮。」

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

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【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

問到何時是美股的入市訊號？陳致強指，美股一定要息口穩定下來，市場消化了，就會是非常強的訊號，「我覺得美股會有好表現，當然都要假設企業繼續能有盈利，整體來說，美國企業盈利展望並不太差。」

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁

他續說，通常第一次加息市場就會有反應，現在都消化了3月加息的消息，所以在加息的時候，市場會慢慢有正面反應，到時再看通脹情況如何，如果繼續差，市場或又出現另一輪恐慌，但如果數據已經見頂，加多一兩次息，然後經濟狀況不錯，在第二季就會是相當正常的訊號，惟希望地緣政治比較清晰，預測第二季開始會明朗化。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
 

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記者：張以正

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