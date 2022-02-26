外圍風險難估 安聯投資陳致強：三大因素左右大市

烏克蘭和俄羅斯局勢愈演愈烈，拖累環球股市表現。安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，地緣政治風險會持續影響股市表現，估計市場約需時兩個月才能喘穩，並料在下月兩會後或會有更多寬鬆政策出台，加上美國通脹有望見頂，都能刺激股市回升。陳致強指，短期左右大市走勢有三大因素，包括美國將於3月加息、美國不會增加買債 、地緣政治影響，以及中國政策規管。

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一、加息縮表降流動性

他說：「首先美國將於下月加息，這是加息周期正式開始的一個重要訊號，同 時在縮表後通過「組合再平衡效應」（Portfolio Rebalancing）的情況下，美國將不會減少買債，流動性自然會受到影響，相信又未去到一個會減少流動性的情況，但過去流動性做得很好，未來不會再有太多流動性，這是我們要留意的。」流動性出現變化，股市亦會受影響，尤其那些沒有盈利的公司，就如近年受歡迎的生物科技股，市場期望這些公司未來會有盈利，故預先買入，但從去年第四季開始至今年這個情況應該已經改變了，所有沒有盈利。

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二、中國政策規管放鬆

第二個因素是中國政策規管，這正是去年讓互聯網企業慘不忍睹的最大關鍵。陳致強表示，市場有個共識是覺得今年的規管應會有所緩和，「因為去年的監管收緊，令互聯網股跌得好慘，相信今年在規管方面不會太緊，除了互聯網板塊、地產板塊同樣，規管會相較放鬆一些。」

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事實上，在過去兩星期已見到有些中國政府官員開始在唱好市場，過去亦曾見過這情況，是需要些時間的。他認為，今年看中國和香港市場不用看得太過 淡，即使美國加息和收水，與中國減息降準周期是倒過來，但未來幾年有個很客觀的預期，雖不會說市場會出現大升，因為環球市場已經改變了，但是就算流動性沒有太多的時候，不同地方都會有不同的表現，「我相信中國和香港今年應該可以做得好一點，當然不會預期有一個好大的牛市，但應該會做得好過上一年，因為去年經濟收縮，加上擔心疫情，又怕縮表、政策規管等，今年應 該全部都復元，所以在冬季奧運會完結之後，到兩會開始，政策制定者應該會做多些事去刺激經濟。當下經濟的確非常弱，尤其是過去一路走過來，所以我預期應該會有較進取的寬鬆措施出台，不論是降準好，減息好，甚至乎有財政政策會刺激到基建和地產板塊。」

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三、中美摩擦無可避免

第三，地緣政治方面除了要留意住俄羅斯和烏克蘭的情況，中美關係也不容忽視。陳致強說：「中美關係一定不會有好正面的發展，其實講緊是一個脫鈎情況，未來世界將會有兩個不同的生態系統，尤其在科技層面，美國很明顯正在限制中國的科技發展，所以在這個環境之下，大家見到如果美國實施更多制裁，那類行業和公司都會受影響，我覺得中美摩擦是無可避免。至於地緣政治不論發生在歐洲或者將來台海，都可觀察住，過去全球化的周期經已結束，現在是更加地區主義，所以更多的貿易摩擦和壁疊，過去我們講通縮環境，現在回到通脹時代，差在這個通脹環境有多激烈，所以亦解釋了過去我們看很多估值重估已經發生，未來再發生重估會比較難，因為在通脹背景下，市場容易估值收縮，也解釋了在選股上，要揀選有現金流、有盈利，有股息支持的公司。」

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記者：張以正