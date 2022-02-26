【新股IPO】內地智能健身平台KEEP遞交上市申請　騰訊有份投資

內地智能健身平台KEEP已正式遞交來港上市申請，此前有指公司在今年1月申請上市，並有望於5月掛牌，此前Keep原本尋求赴美上市，集資約5億美元，惟因市場變化，而延遲了上市計劃。KEEP上市的聯席保薦人為高盛及中金。

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KEEP前身卡路里科技，於2014年創立，而KEEP則於2015年上綫，初期以專業化、體系化的線上運動內容吸引核心使用者，而目前公司定位運動科技平台，通過人工智能輔助的線上運動內容、個性化訓練計劃及配套運動產品為使用者提供全面的一站式健身解決方案。

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根據KEEP資料顯示，去年首9個月收入約12億元人民幣，按年增41.3%；經營虧損約7.99億元人民幣，2020年同期則為3350萬元人民幣；KEEP去年首9個月的可轉換可贖回優先股公允價值虧損按年增加16%至16.63億，拖累淨虧損約24.57億元人民幣，按年擴大68%；而經調整虧損則約6.95億元人民幣，2020年同期則為1554.5萬元人民幣。

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2021年KEEP平均月活躍用戶達3440萬名，按年增15.8%；用戶鍛煉次數高達17億次。KEEP在2021年平均月度訂閱會員數按年增逾7成至約330萬，會員滲入率由2020年的6.4%增加至2021年的9.5%。

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此外，KEEP於2015年至2021年期間曾進行多輪融資以支持擴展業務營運，前期投資者包括美國風投公司紀源資本GGV Capital、SVF II Calorie、五源資本（原晨興資本）、騰訊（00700）、JenCap、德國風險投資基金BAI GmbH及高盛資本GS Capital等。

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記者：張以正