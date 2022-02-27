【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？

MIRROR自去年爆紅，除了多位隊員彈起成為廣告新寵兒，連帶ViuTV亦愈來愈受歡迎，旗下藝人管理及活動業務收益較去年上升10倍，逆市中勁賺8億。業績彪炳，公司表明有賞。

ViuTV打造特色節目 魯庭暉：製作團隊應記一功【見下頁】

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【電盈業績】 MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧【見下頁】

電訊盈科（00008）在日前一份公告中指，將向「選定僱員」配售1000萬股股份以作獎勵。以電盈股價周五（25日）收市4.36元計，分紅額高達4360萬元。雖然公告中沒有明確指出「得獎名單」，不過外界都會估到部份名單，如成功帶領ViuTV開台邁向6周年的魯庭暉，功勞相信不用多說，而打造出「全民造星」節目兼一手捧紅MIRROR、ERROR的花姐亦絕對功不可沒，至於在業績報告中再度被點名的MIRROR，由於近年廣告一個接一個，相信大部份廣告收入都是來自他們，自然也應該有份。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

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MIRROR的叫座力和吸金力驚人，不少品牌都希望請得他們做代言或拍廣告，惟分身乏術，過去聽過不少品牌公關大呼慘吃閉門羮。然而，隨着MIRROR人氣愈來愈強勁，相信廣告會繼續密密接不停手，而當中人氣王姜濤更因深受廣告商愛戴，聞說隨着姜濤今年冧莊「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛歌曲」，其身價又再攀升不少。

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

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【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

業績報告中提到，2021年第三季首50大廣告客戶中，有13個起用ViuTV的藝人，當中包括滙豐銀行、三星及麥當勞，姜濤均全部參與其中，難怪被指為MIRROR吸金王。

【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣【見下頁】

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記者：張以正