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【泰加吳宇】安山金控中期收入增3.6倍　期內曾向泰加主席吳宇借錢炒外匯

股市 00:04 2022/02/26

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【泰加吳宇】安山金控中期收入增3.6倍　期內曾向泰加主席吳宇借錢炒外匯

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 主席吳宇旗下另一上市公司安山金控 （00033） 公布截至去年底的中期業績，期內收入約2.16億元，按年增3.6倍；純利約4890.9萬元，2020年同期則蝕1.45億元；每股純利9.1仙，2020年同期每股蝕11.69仙，不派中期息。

收入分部方面，證券及商品經紀及資產管理收益4630萬，2020年同期為842萬元，安山金控稱，公司為資產價值約為1.8億美元（約14.04億元）的獨立投資組合向獨立第三方提供獨立管理賬戶服務，去年為獨立投資組合實現約7.4%的回報。

安山金控向吳宇提取1.61億美元貸款 作即期外匯交易及一般業務用途

值得留意是，安山金控去年11月發公告指，大股東吳宇授予集團2億美元的免息融資，當時未有透露太多實際用途，安山金控在中期報告指，已提取約1.61億美元建立即期外匯交易的往績紀錄及一般業務用途，並於此類即期外匯交易中產生約1,434萬元的收益。今年1月已悉數償還股東貸款並維持融資。

安山金控稱，將繼續在其他國家及地區搜羅及評估適合集團資產管理業務的業務擴張及投資管理機會，並探索及投入資源於此業務分類的技術創新應用。

相關文章：

【的士保險】泰加未能為4月到期的士保險續保　保監局將助受影響車主轉移至其他保險公司

【的士保險】泰加獲主席吳宇旗下公司授出最高7.5億美元融資　擬用於收購海外保險公司

【的士保險】泰加保險吳宇辭執行董事　稱對集團無信心　未知誰人接手

記者: 李哲毅

港股 安山金控（00033） 泰加保險（06161）

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