【夢想本應翱翔@iM網欄】港AI初創自動測量施工安全及推動ESG　多元模型面向世界因地制宜

上一期我們介紹過人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）在建築業的應用，其實在香港致力為這個行業更新換代的初創不止一間，今期介紹的AI初創viAct（視動智能）就著力保障工業安全、提升工程效率和評估環境保護，其技術已被不少建築承建商、發展商及政府部門採用，去年獲得200萬美元種子輪融資（投資者包括阿里巴巴香港創業者基金、SOSV、Vectr Ventures、Artesian等創投基金），並且已走出香港，面向世界。

畢業自香港理工大學工程系的伍震駒（Gary）和卓遠恆（Hugo）於2016年開始創業。有見本港建造業應用科技的規模及程度相對較低，行業又面對成本上漲、勞工短缺及老化、工業意外率上升等問題，兩人各自在跨國公司相關領域積累多年後，決定合資自主研發人工智能技術改善行業痛點。

AI實時分析工地影像 辨識行為作安全預警

viAct開發針對地盤運作的雲影像測量平台，運用AI科技全天候自動化測量地盤現場，透過實時分析影像及圖片信息等數據，例如辨識工人安全裝備及行為、跟進機械車輛營運、物料垃圾分類等，及時提出預警，從而提高地盤施工安全與運作效率；同時，亦有助節省人力監管成本，紓緩建造業勞力短缺的問題。

兩人投入數年時間深入了解業界需求，接觸企業驗證其概念，不斷優化產品，並於2019年加入由阿里巴巴香港創業者基金、商湯科技和科學園合作的香港人工智能及數據實驗室（HKAI Lab），2020年正式推出產品。這時正值不同政府部門和建築業都將「數碼化」提上議程，不少工地都選用了viAct提供的解決方案。

隨着近年國內外對環境、社會及企業管治（ESG）的需求，viAct推出嶄新AI方案幫助企業了解碳排放的情況，提供多方面數據去推動碳中和。配合現有的產品幫助業界提升營運透明度，提高工人安全及環保意識，為業界建設零碳零傷亡的工作環境出一分力。

靈活變通 推產品配合各地需要

目前該公司已服務於亞洲多家大型建築商及發展商，今年亦得到中東及歐洲市場的關注。最近更被專門表揚出色科硏企業的Josef Umdasch Research Prize選為最突出的6間科技公司之一，亦是首家被選中的香港公司。viAct更於2022年2月成為第一家國際科技公司進入由以色列政府支持的孵化計劃，未來會繼續與當地夥伴合作，拓展海外業務。

多年來接觸初創，我最欣賞香港創業者的靈活變通。viAct有見各地對產品的要求和準則有別，因此打造了「AI model marketplace （人工智能模型市場）」，提供超過50種AI模型，供用家自由選擇，確保產品能配合不同國家的需要。

我亦好奇他們是否有意開拓內地市場。Hugo不諱言，因內地AI科技公司之間競爭十分激烈，當下未必是最好時機，仍需要時間進一步完善品牌、在建造業建立聲譽，再拓展內地市場。他希望創新科技未來能成為香港經濟發展的動力之一，目標打造屬於香港的AI品牌，應用到世界各地。

創業心得：產品好才是硬道理

談及創業，Hugo留意到不少創業者起步時特別著重fundraising（募資），他卻認為應先專注於鑽研產品，確定想要解決的問題，勿顧此失彼。「從idea（概念）到真實產品，需要經過一段較長時間測試，與客戶商議和磨合。打造適用於市場的產品才是首要任務，並要有心理預期，產品需要不斷調整。」

成功的初創離不開人才和合作無間的團隊。viAct於香港有三十多名員工，並在印度、越南等地設有軟件開發團隊。Hugo指，現時主要透過視像會議或其他通訊應用程式與各地員工溝通，遙距工作下，許多應徵者和同事未有機會面對面認識彼此，相對較難熟絡，「創業家應有同理心，管理跨國團隊需了解當地文化，因應不同地區員工的特性，及時為遇到困難的團隊解決問題，保持充分溝通。」

充分溝通 持同理心了解員工需求

Hugo亦分享與不同地區人才共事的感受，「印度與內地人才相對進取，包括其知識、態度及目標方面，工作時充滿能量、全力向前；越南則是passively aggressive（被動進取型），他們內心有熱誠，並渴望爭取好印象和好成績，但不會太外露；香港團隊亦積極進取，但會默默觀察事態發展，謹慎行事。」

Gary又提到，年輕一代員工對工作的心態跟前輩不同，「不論國藉，新一代員工成長在物質較豐富的環境，所以更注重追求個人目標。作為上司，應先了解其心態，思考如何令他們發揮所長，同時配合公司目標，互相磨合。」

viAct今年將加快拓展東南亞市場，我相信這個屬於香港、面向世界的AI品牌，未來可期。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！