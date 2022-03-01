【一時佳話@iM網欄】性格決定命運 送給迷惘的你

在一次公司會議中，各經理對團隊的未來發展方向各持己見，互不相讓。

有些人不提建議，只講感受，浪費時間；一部分人重量不重質，認為應該降低底綫，讓更多人生存和加入；最後一批人則認為，要對同事及客戶負責，堅持走精英路綫。筆者冷眼旁觀，覺得這情景似曾相識，原來跟曾鈺成先生的《矛盾集》裡一個故事很相似，故事是這樣的：

孔子與三學生對話

話說某國當權者擔心孔子的學說會動搖其政權，於是趁孔子和他的學生路經某國附近時，派兵圍困他們於曠野中。在露宿荒野及斷水絕糧雙重打擊下，很多學生開始懷疑人生，滿有怨氣。孔子知道後便先後問他三個得意弟子同一個問題：「是否我的學說有問題呢？為甚麼今天會如斯田地？」

首先是孔子的死忠粉，個性耿直的子路，聽後反應很大，深深為孔子抱不平，覺得上天很不公平，好人無好報，不停地吐嘈。孔子聽後，覺得子路的負能量太勁，生怕他會做儍事，於是反過來開解和安慰他。接着是能言善辯，政商皆能的子貢，回應道：「老師的學說由於太偉大了，但可惜天下所有當權者的水平太低，格局太小，故接受不了。老師何不將貨就價，降低你的標準呢？」孔子聽後便批評子貢，大意是：「你不去追求正確的道，反而退而求其次，追求一些受歡迎的道，實在太沒有志氣了。」

最後「七十二賢」之首顏回道，大意是：「老師不要氣餒！道沒有修好，是我們的問題；道修好了，也跟當權者推介了，他們不採納是他們的問題，不用把別人的愚蠢來懲罰自己。」孔子聽後很是滿意。

遇難就避一事無成

大家不妨猜一猜過了這一劫後，這三人的晚景下場如何？很遺憾深得孔子認同的顏回早死，未能公平評價他的一生。但他生前沒有做過官，也沒有甚麼大成就。耿直的子路要到40多歲時才當上一個小國大夫的家臣，60多歲時更為護主而跟人爭執被殺，死後更慘被刴成肉醬。而被孔子批評無志氣的子貢，他成就最高，富甲一方，做過兩國宰相，更活到74歲。

性格如何決定命運

常言道：「性格決定命運。」真的錯不了！除子路外，其實就顏回和子貢的回應而論，真的沒有對錯，只是價值觀和選擇的不同。若硬要分對錯，便應該與當初期望的結果掛鈎。回應文首的情景，假設兩個方向也可成功，只是速度與舒適度的差異，若初心是成功，團隊是甚麼樣也沒所謂，那便學子貢吧；但假若想追求自己理想中的成功，又不怕艱辛，便應學顏回擇善固執了。

但要注意的是，現實中無論你選擇了那個方向，前路也不可能盡是坦途，一定有種種挑戰和困難等着我們。若一遇困難就迴避，那無論你選那條路，也一定到不了終點。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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