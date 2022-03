【一時佳話@iM網欄】性格決定命運 送給迷惘的你

在一次公司會議中,各經理對團隊的未來發展方向各持己見,互不相讓。

有些人不提建議,只講感受,浪費時間;一部分人重量不重質,認為應該降低底綫,讓更多人生存和加入;最後一批人則認為,要對同事及客戶負責,堅持走精英路綫。筆者冷眼旁觀,覺得這情景似曾相識,原來跟曾鈺成先生的《矛盾集》裡一個故事很相似,故事是這樣的:

孔子與三學生對話

話說某國當權者擔心孔子的學說會動搖其政權,於是趁孔子和他的學生路經某國附近時,派兵圍困他們於曠野中。在露宿荒野及斷水絕糧雙重打擊下,很多學生開始懷疑人生,滿有怨氣。孔子知道後便先後問他三個得意弟子同一個問題:「是否我的學說有問題呢?為甚麼今天會如斯田地?」

首先是孔子的死忠粉,個性耿直的子路,聽後反應很大,深深為孔子抱不平,覺得上天很不公平,好人無好報,不停地吐嘈。孔子聽後,覺得子路的負能量太勁,生怕他會做儍事,於是反過來開解和安慰他。接着是能言善辯,政商皆能的子貢,回應道:「老師的學說由於太偉大了,但可惜天下所有當權者的水平太低,格局太小,故接受不了。老師何不將貨就價,降低你的標準呢?」孔子聽後便批評子貢,大意是:「你不去追求正確的道,反而退而求其次,追求一些受歡迎的道,實在太沒有志氣了。」

最後「七十二賢」之首顏回道,大意是:「老師不要氣餒!道沒有修好,是我們的問題;道修好了,也跟當權者推介了,他們不採納是他們的問題,不用把別人的愚蠢來懲罰自己。」孔子聽後很是滿意。

遇難就避一事無成

大家不妨猜一猜過了這一劫後,這三人的晚景下場如何?很遺憾深得孔子認同的顏回早死,未能公平評價他的一生。但他生前沒有做過官,也沒有甚麼大成就。耿直的子路要到40多歲時才當上一個小國大夫的家臣,60多歲時更為護主而跟人爭執被殺,死後更慘被刴成肉醬。而被孔子批評無志氣的子貢,他成就最高,富甲一方,做過兩國宰相,更活到74歲。

性格如何決定命運

常言道:「性格決定命運。」真的錯不了!除子路外,其實就顏回和子貢的回應而論,真的沒有對錯,只是價值觀和選擇的不同。若硬要分對錯,便應該與當初期望的結果掛鈎。回應文首的情景,假設兩個方向也可成功,只是速度與舒適度的差異,若初心是成功,團隊是甚麼樣也沒所謂,那便學子貢吧;但假若想追求自己理想中的成功,又不怕艱辛,便應學顏回擇善固執了。

但要注意的是,現實中無論你選擇了那個方向,前路也不可能盡是坦途,一定有種種挑戰和困難等着我們。若一遇困難就迴避,那無論你選那條路,也一定到不了終點。

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

