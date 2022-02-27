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【山地悠遊人生@iM網欄】不存在的國家，「土耳其塞浦路斯共和國」

名人薈萃 09:25 2022/02/27

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高空下的塞浦路斯

塞浦路斯是地中海第三大的小島，二戰後塞浦路斯要求脫離英國獨立，當時島上有主張與希臘合併的派系，還有一批在島上居住數百年的伊斯蘭教徒。最後塞浦路斯在1960年獨立，並協商按比例讓信奉東正教的希裔塞族與信仰伊斯蘭的土裔塞人共組政府。

1974年發生政變，希臘軍閥支持的塞浦路斯軍隊推翻第一任民選總統。只佔人口約20%的伊斯蘭教徒怕被希臘軍政府屠殺。因此向同樣信伊斯蘭教的土耳其求助。土耳其出兵保護這批土裔塞人，從此佔領北部，塞浦路斯被分裂成南、北兩邊，自此土耳其宣稱北部為「土耳其塞浦路斯共和國」，但全世界只有土耳其承認這個名字。

塞浦路斯地圖解說


地圖看到紫色區域是南塞浦路斯，紅色區域是北邊的土耳其塞浦路斯共和國， 中間長長的綠色區是聯合國UN駐軍。但是地圖上有一塊塊黃色的區域，是屬於英國的，叫做Dhekelia 和Akrotiri，是脫離英國殖民統治時，讓英國在塞浦路斯留下駐軍而劃出的。

近年南、北塞浦路斯關係緩和，從南塞浦路斯可以經邊界進出北塞浦路斯。如果想要同時去南北塞旅遊，遊客必須先從南塞入關，再前往北塞旅遊。網上看到如果遊客是先進入北塞，仍然不容易從北邊通通關到南塞。我當時是從土耳其飛往北塞，所以我只能留在北塞遊玩，無緣到風光如希臘小島的南塞。

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當我在土耳其知道有廉航去北塞，我毫不猶豫，馬上買機票，飛到Ercan Havalimanı (ECN)機場，然後坐小巴到北塞的Kyrenia地區，也是最重要的旅遊城市Girne，靠近海岸，風景秀麗，壯觀的古城堡。

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幾天後酒店裡住進一對中國夫妻，他們到北塞找房產投資項目，打聽投資移民計劃。他們自駕，我厚著臉皮跟著他們遊最北邊的塞浦路斯，沿海都很荒蕪。

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PS: 「鬼城」瓦羅沙（Varosha），位於土耳其控制的北塞浦路斯，原本是個世上最奢華的度假勝地，自從土耳其佔領北部後，所有居民都匆忙逃離，土耳其把瓦羅沙荒廢，而且不予許任何人進入，從此變成沒人居住的鬼城，直到現在。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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