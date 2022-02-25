▲ 【新股IPO】內地智能健身平台KEEP遞交上市申請 去年首9個月收入增逾4成

內地智能健身平台KEEP遞交香港上市申請，去年首9個月收入約12億元（人民幣，下同），按年增41.3%；經營虧損約7.99億元，2020年同期則為3350萬元；KEEP 去年首9個月的可轉換可贖回優先股公允價值虧損按年增加16%至16.63億，拖累淨虧損約24.57億元，按年擴大68%；而經調整虧損則約6.95億元，2020年同期則為1554.5萬元。KEEP上市的聯席保薦人為高盛及中金。

創辦人王寧在2014年創立KEEP前身卡路里科技，而KEEP 2015年上線，初期以專業化、體系化的線上運動內容吸引核心使用者，而目前公司定位運動科技平台，通過人工智能輔助的線上運動內容、個性化訓練計劃及配套運動產品為使用者提供全面的一站式健身解決方案。

KEEP 2021年平均月活躍用戶達3,440萬名

KEEP在2021年平均月活躍用戶達3,440萬名，按年增15.8%；用戶鍛煉次數高達17億次。KEEP在2021年平均月度訂閱會員數按年增逾7成至約330萬，會員滲入率由2020年的6.4%增加至2021年的9.5%。

五源資本、騰訊、高盛資本等均為KEEP前期投資者

KEEP於2015年至2021年期間曾進行多輪融資以支持擴展業務營運，前期投資者包括美國風投公司紀源資本GGV Capital、SVF II Calorie、五源資本（原晨興資本）、騰訊 （00700） 、JenCap、德國風險投資基金BAI GmbH及高盛資本GS Capital等。

集資用於研發及健身內容開發等

集資用途方面，KEEP預計，資金未來三年內用於研發， 提升技術能力並推動產品創新；健身內容開發及多元化；投入品牌宣傳及推廣；於一般企業用途及營 運資金需要。

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