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【業績｜本港地產股】鷹君去年虧損收窄至5億元　派末期連特別息1元

股市 22:40 2022/02/25

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鷹君 （00041） 公布去年業績，全年虧損收窄至4.99億元，主要由於投資物業的估值虧損大幅減少，前一年同期蝕85.4億元。鷹派派末期息0.5元，連特別末期股息0.5元，全年股息為1.33元，而前一年同期派2.83元。

鷹君去年核心業務收益57億元，按年跌31%，當中酒店分部錄20.9億元，按年升60.4%。

鷹君在業績中表示，預期在可見將來，本地酒店營運將繼續受壓。儘管如此，得悉海外酒店業務在西方國家放寬旅遊及檢疫限制後稍見好轉，然而上述放寬措施可能出現間歇性中斷。

集團對地緣政治風險數目增加及中美關係持續緊張保持警覺，因而將在營運及投資策略上，按需要採取保守態度。   

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港股 業績公布 本港地產股 鷹君（00041）

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