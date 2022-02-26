【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕

寫了兩篇以《皇極經世》去推算未來中國的運程 ，不少朋友都覺得我字裡行間其實是偏頗中國。首先，我先至聲名，大凡學術數者到某一個層次，對事物的看法就會抽離主觀想法，而是用客觀的角度去分析人和事。究其原因，不論你接觸八字也好、紫微斗數也好、玄空風水也好，都離不開陰陽、動靜、明暗，五行、易卦，而這些象數的背後， 都反映出事物一體兩面的實況，所以我們幫人算命或睇風水也好，都會將一個人或一間屋的好和壞，跟客人各盤托出。

過去香港的社會運動，社會分裂為兩大陣營， 很多人認為中間路線是騎牆草，是最冇出路。然而，實情是不論中國哲學也好、風水玄學也好、我們所講的學理都是取其平平衡，也即是中庸之道，所以風水算命學去到一定水平，就不單是批斷事物準確性，而是引伸出來的事物發展正反趨勢，從而去制訂一個前瞻性的藍圖。因此，任何一個推算的工具，都是依書直說，沒有主觀的情感在內。

有關當年邵康節如何透過易經六十四卦的變化去寫《皇極經世》來推論中原的運勢(即中國)則不得而知，但世界上萬事萬物的發生，很多時候我們都只能作為一個觀眾，在時代巨輪中順勢而行，即使接受與否，我們也沒法扭轉。很多朋友都認為，中國近年經濟發展迅速，人民生活富足， 但論國力、軍事、科技 ，始終不及歐美先進國家， 所以即使中國如何富強起來， 仍不足以與世界「一哥」相提並論， 所以對《皇極經世》的預言很有保留。

預測對與錯事後才知 ，而且我對《皇極經世》的闡述也只是皮毛，不過，即使沒有此書的預言，如果有留意過去廿年的世局發展，全世界其實進行一個「大鐘擺」運動 (由一個極端擺向另一方向): 例如世界政局右向變為左傾； 而在互聯網世界一日千里的發展，社會由精英主義轉向民眾主義；而經濟上亦由自由主義變向政府積極干預(金融海嘯後的量化寬鬆，明顯是扭曲了傳統的經濟模息)。以上種種的發生，反映世界的洪流不經不覺地改時代巨輪滾動帶來新的一幕

寫了兩篇以《皇極經世》去推算未來中國的運程 ，不少朋友都覺得我字裡行間其實是偏頗中國。首先，我先至聲名，大凡學術數者到某一個層次，對事物的看法就會抽離主觀想法，而是用客觀的角度去分析人和事。究其原因，不論你接觸八字也好、紫微斗數也好、玄空風水也好，都離不開陰陽、動靜、明暗，五行、易卦，而這些象數的背後， 都反映出事物一體兩面的實況，所以我們幫人算命或睇風水也好，都會將一個人或一間屋的好和壞，跟客人各盤托出。

過去香港的社會運動，社會分裂為兩大陣營， 很多人認為中間路線是騎牆草，是最冇出路。然而，實情是不論中國哲學也好、風水玄學也好、我們所講的學理都是取其平平衡，也即是中庸之道，所以風水算命學去到一定水平，就不單是批斷事物準確性，而是引伸出來的事物發展正反趨勢，從而去制訂一個前瞻性的藍圖。因此，任何一個推算的工具，都是依書直說，沒有主觀的情感在內。

有關當年邵康節如何透過易經六十四卦的變化去寫《皇極經世》來推論中原的運勢(即中國)則不得而知，但世界上萬事萬物的發生，很多時候我們都只能作為一個觀眾，在時代巨輪中順勢而行，即使接受與否，我們也沒法扭轉。很多朋友都認為，中國近年經濟發展迅速，人民生活富足， 但論國力、軍事、科技 ，始終不及歐美先進國家， 所以即使中國如何富強起來， 仍不足以與世界「一哥」相提並論， 所以對《皇極經世》的預言很有保留。

預測對與錯事後才知 ，而且我對《皇極經世》的闡述也只是皮毛，不過，即使沒有此書的預言，如果有留意過去廿年的世局發展，全世界其實進行一個「大鐘擺」運動 (由一個極端擺向另一方向): 例如世界政局右向變為左傾； 而在互聯網世界一日千里的發展，社會由精英主義轉向民眾主義；而經濟上亦由自由主義變向政府積極干預(金融海嘯後的量化寬鬆，明顯是扭曲了傳統的經濟模息)。以上種種的發生，反映世界的洪流不經不覺地改變，只是我們身在其中而不覺而已。

事實上，「一哥」的獨強局面，我也相信會出現難以逆轉的變化，先不論量化寬鬆後要找數的結果，就過所謂世界警察的角色，背後潛在目的，已為世人所知，而今次烏克蘭問題，其實是過去他在中東、非洲不同國家的舊酒新瓶的手段，以前對手不強，大家也沒反抗聲音，但今次對手是俄羅斯，結果未必如過去發生的一樣了。當然，我是反戰及嚮往和平的，也希望世界身處戰火的地區盡快平息，人民平安。問題是，我之前已說過，愈是接近「九運」的進場，離火的的象數也愈來愈明顯：戰爭、變革、會不停出現，世界的新一幕也會展開，所以未來發生的，已超出我們對現在的認知。

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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