【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕

寫了兩篇以《皇極經世》去推算未來中國的運程 ,不少朋友都覺得我字裡行間其實是偏頗中國。首先,我先至聲名,大凡學術數者到某一個層次,對事物的看法就會抽離主觀想法,而是用客觀的角度去分析人和事。究其原因,不論你接觸八字也好、紫微斗數也好、玄空風水也好,都離不開陰陽、動靜、明暗,五行、易卦,而這些象數的背後, 都反映出事物一體兩面的實況,所以我們幫人算命或睇風水也好,都會將一個人或一間屋的好和壞,跟客人各盤托出。

過去香港的社會運動,社會分裂為兩大陣營, 很多人認為中間路線是騎牆草,是最冇出路。然而,實情是不論中國哲學也好、風水玄學也好、我們所講的學理都是取其平平衡,也即是中庸之道,所以風水算命學去到一定水平,就不單是批斷事物準確性,而是引伸出來的事物發展正反趨勢,從而去制訂一個前瞻性的藍圖。因此,任何一個推算的工具,都是依書直說,沒有主觀的情感在內。

有關當年邵康節如何透過易經六十四卦的變化去寫《皇極經世》來推論中原的運勢(即中國)則不得而知,但世界上萬事萬物的發生,很多時候我們都只能作為一個觀眾,在時代巨輪中順勢而行,即使接受與否,我們也沒法扭轉。很多朋友都認為,中國近年經濟發展迅速,人民生活富足, 但論國力、軍事、科技 ,始終不及歐美先進國家, 所以即使中國如何富強起來, 仍不足以與世界「一哥」相提並論, 所以對《皇極經世》的預言很有保留。

預測對與錯事後才知 ,而且我對《皇極經世》的闡述也只是皮毛,不過,即使沒有此書的預言,如果有留意過去廿年的世局發展,全世界其實進行一個「大鐘擺」運動 (由一個極端擺向另一方向): 例如世界政局右向變為左傾; 而在互聯網世界一日千里的發展,社會由精英主義轉向民眾主義;而經濟上亦由自由主義變向政府積極干預(金融海嘯後的量化寬鬆,明顯是扭曲了傳統的經濟模息)。以上種種的發生,反映世界的洪流不經不覺地改時代巨輪滾動帶來新的一幕

事實上,「一哥」的獨強局面,我也相信會出現難以逆轉的變化,先不論量化寬鬆後要找數的結果,就過所謂世界警察的角色,背後潛在目的,已為世人所知,而今次烏克蘭問題,其實是過去他在中東、非洲不同國家的舊酒新瓶的手段,以前對手不強,大家也沒反抗聲音,但今次對手是俄羅斯,結果未必如過去發生的一樣了。當然,我是反戰及嚮往和平的,也希望世界身處戰火的地區盡快平息,人民平安。問題是,我之前已說過,愈是接近「九運」的進場,離火的的象數也愈來愈明顯:戰爭、變革、會不停出現,世界的新一幕也會展開,所以未來發生的,已超出我們對現在的認知。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

