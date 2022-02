【90後財務自由人@iM網欄】對股市必定有負面影響？高通脹加息對市場的影響

美國剛公布的通脹數據達到7.5%,是40年來最高。美國聯儲局繼而公布未來9次會議將會連續加息,以壓止通脹。高通脹及加息是否必定對股市有負面影響?投資者未來應該部署甚樣股票?筆者希望在今次專欄解答以上問題。

翻看歷史,加息周期股市表現,其實要視乎通脹的原因。通脹原因可以分做兩大類:第一是需求增長帶動(Demand Pull Inflation);第二是成本上漲帶動 (Cost Push Inflation)。需求增長帶動的通脹普遍會伴隨高經濟增長,為企業盈利增長帶來動力。在這種情況下,對股票是比較正面的。

數據反映經濟增長疲弱

然而,成本上漲帶來的通脹,會令企業盈利空間下跌,供應減少,從而對股票有較負面的影響。現在,美國的通脹情況有部分是需求帶動,亦有部分是成本帶動。需求方面,美國早前寬鬆的貨幣,以及財政政策,疫情報復式消費等因素,都帶來刺激。而成本方面,緊張的地緣政治,疫情影響供應鏈,令物流價格上漲,以及美國高企的失業救濟金,導致就業率低,這種種因素也會令成本上漲。

聯儲局傾向低幅度加息

最新經濟增長數據只有2%,反映較為疲弱的經濟增長。因此,現在的通脹情況,似乎歸咎於成本上漲居多,這情況對股票來說是負面的。然而,高通脹代表現金貶值增速,其實更應該投資,因此筆者認為投資者應該嚴選投資標的,而不是完全放棄投資。

聯儲局會否讓利率不斷上漲?筆者認為,她們傾向盡量以較低幅度加息,免得帶來過大的市場震盪。事實上,美國政府還有很多措施可以用來壓抑通脹,例如減低失業救濟金鼓勵就業,減少關稅等。若果疫情過去,供應鏈緊張等問題也應得以舒緩。不過,現階段筆者也不敢斷言通脹情況是中短期,還是較為長期因素,始終還有多個不明朗因素,包括疫情何時過去,地緣政治,關稅政策等。

哪些股票值得看高一綫

在成本上漲,地緣政治不穩,加息周期的環境,筆者認為符合以上條件的股票可以看高一綫:

業務不受能源,或者原材料價格影響。由於能源或者原材料價格對通脹敏感度最高,有大量能源成本的公司,受到的負面影響會較大。

行業本身有增長

政治風險較低

純利高,因而對通脹敏感度較低

定價權強,有能力加價

由於篇幅有限,有甚麼股票符合以上條件,有機會再分享。另外,中國剛剛公布的通脹數據只得2%,而且利率比美國高,有放寬貨幣政策的空間,令筆者相信,中國及香港股市有機會在未來一年跑贏美國。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

