【90後財務自由人@iM網欄】對股市必定有負面影響？高通脹加息對市場的影響

美國剛公布的通脹數據達到7.5%，是40年來最高。美國聯儲局繼而公布未來9次會議將會連續加息，以壓止通脹。高通脹及加息是否必定對股市有負面影響？投資者未來應該部署甚樣股票？筆者希望在今次專欄解答以上問題。

翻看歷史，加息周期股市表現，其實要視乎通脹的原因。通脹原因可以分做兩大類：第一是需求增長帶動（Demand Pull Inflation)；第二是成本上漲帶動 （Cost Push Inflation）。需求增長帶動的通脹普遍會伴隨高經濟增長，為企業盈利增長帶來動力。在這種情況下，對股票是比較正面的。

數據反映經濟增長疲弱

然而，成本上漲帶來的通脹，會令企業盈利空間下跌，供應減少，從而對股票有較負面的影響。現在，美國的通脹情況有部分是需求帶動，亦有部分是成本帶動。需求方面，美國早前寬鬆的貨幣，以及財政政策，疫情報復式消費等因素，都帶來刺激。而成本方面，緊張的地緣政治，疫情影響供應鏈，令物流價格上漲，以及美國高企的失業救濟金，導致就業率低，這種種因素也會令成本上漲。

聯儲局傾向低幅度加息

最新經濟增長數據只有2%，反映較為疲弱的經濟增長。因此，現在的通脹情況，似乎歸咎於成本上漲居多，這情況對股票來說是負面的。然而，高通脹代表現金貶值增速，其實更應該投資，因此筆者認為投資者應該嚴選投資標的，而不是完全放棄投資。

聯儲局會否讓利率不斷上漲？筆者認為，她們傾向盡量以較低幅度加息，免得帶來過大的市場震盪。事實上，美國政府還有很多措施可以用來壓抑通脹，例如減低失業救濟金鼓勵就業，減少關稅等。若果疫情過去，供應鏈緊張等問題也應得以舒緩。不過，現階段筆者也不敢斷言通脹情況是中短期，還是較為長期因素，始終還有多個不明朗因素，包括疫情何時過去，地緣政治，關稅政策等。

哪些股票值得看高一綫

在成本上漲，地緣政治不穩，加息周期的環境，筆者認為符合以上條件的股票可以看高一綫：

業務不受能源，或者原材料價格影響。由於能源或者原材料價格對通脹敏感度最高，有大量能源成本的公司，受到的負面影響會較大。

行業本身有增長

政治風險較低

純利高，因而對通脹敏感度較低

定價權強，有能力加價

由於篇幅有限，有甚麼股票符合以上條件，有機會再分享。另外，中國剛剛公布的通脹數據只得2%，而且利率比美國高，有放寬貨幣政策的空間，令筆者相信，中國及香港股市有機會在未來一年跑贏美國。

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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