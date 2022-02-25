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【盈喜盈警】心動料去年盈轉虧最多9.3億人幣　現有遊戲收入下降、研發開支大增

股市 22:26 2022/02/25

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【盈喜盈警】心動料去年盈轉虧最多9.3億人幣　現有遊戲收入下降、研發開支大增

內地手遊商心動公司 （02400） 宣布盈警，預計去年會由盈轉虧，預計2021年淨虧損約 8.7億至9.3億元（人民幣，下同），而2020年則錄得淨利潤約5600萬元。心動稱，會在3月底刊發2021財政年度業績公告。

心動解釋，去年研發開支較2020財政年度大幅增加約5.5億至6億元，主要歸因於研發人員的增加以及員工福利水平的提高，以此滿足集團遊戲研發、TapTap產品升級以及國際業務拓展的業務需求。

心動去年毛利減少最多3億 現有遊戲收入下跌 

心動又指，2021財政年度的毛利按年少約2.65億至3.15億元，主要由於2021財政年度總收入按年略有降低，若干處於成熟階段的現有遊戲收入下降，並部分抵消了來自TapTap的收入增長，而TapTap 去年收入預計約7億元。

心動透露，去年毛利率也有所下降，原因是代理遊戲佔遊戲運營總收入的貢獻率增加，而代理遊戲的毛利 率一般低於自研遊戲；銷售及營銷費用及一般及行政費用增加約1.75億至2.25億元，主要由於TapTap中國版及國際版的推廣費用增加， 及員工福利費用及相關部門辦公費用增加所致。

新遊戲研發符合心動長期利益

心動去年在遊戲研發及TapTap的國際業務拓展方面投入大量資源，公司認為，儘管該等投資在 2021年並無產生收入，但從長遠來看，該等投資符合集團的長期利益，並預計將在今年和明年逐步實現收益。

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記者：李哲毅

港股 盈警 心動公司（02400）

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