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【恒大危機】恒大所持成都分公司 逾5億股權被凍結

股樓投資 16:40 2022/03/08

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市傳財務困境的中國恒大(03333)，所持有的其中一間成都公司逾5億元人幣股權被凍結。恒大全日收報1.43元，跌3%。

【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會  詳情請看【下一頁

近日，恒大地產集團有限公司一則財產保全執行裁定書公開，其所持有的恒大地產集團成都有限公司的90%權益，總值5.21億元人民幣股權遭到凍結，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院，凍結日期自2022年3月4日至2025年3月3日。

另外據中指研究院監測，截至2月下旬，已有超過40個城市出台房地產相關調控政策。內媒引述專家分析指出，二線城市去庫存為導向，高層對樓市鬆綁容忍度提高，預計兩會後各地將繼續加大因城施策力度。克而瑞研究中心總經理林波指出，二線城市的調控鬆綁多是以去庫存為主要導向的。與之相呼應的，是這類城市住宅庫存高企、去化乏力的市場現狀。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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