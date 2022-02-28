【騰訊700】騰訊連環收購 加拿大及波蘭遊戲商

積極拓展海外業務的內地科網巨頭騰訊的母公司Improbable。Inflexion Games將於今年稍後時間推出第一款遊戲Nightingale。近日騰訊亦收購位於東歐波蘭的遊戲商1C Entertainment，該公司推出逾百款遊戲，包括《國王的恩賜》等。兩宗交易俱未有披露作價。騰訊2時報419.4元，跌1%。

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另外聯交所披露,騰訊總裁劉熾平在周二（22日）放棄行使價618元的84.37萬股騰訊的認購期權，該批期權在2028年才到期。目前劉熾平手上仍持有253萬股，行使價同樣是618元的認購期權。

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