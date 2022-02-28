  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊連環收購 加拿大及波蘭遊戲商

股樓投資 15:04 2022/02/28

分享：

積極拓展海外業務的內地科網巨頭騰訊的母公司Improbable。Inflexion Games將於今年稍後時間推出第一款遊戲Nightingale。近日騰訊亦收購位於東歐波蘭的遊戲商1C Entertainment，該公司推出逾百款遊戲，包括《國王的恩賜》等。兩宗交易俱未有披露作價。騰訊2時報419.4元，跌1%。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外聯交所披露,騰訊總裁劉熾平在周二（22日）放棄行使價618元的84.37萬股騰訊的認購期權，該批期權在2028年才到期。目前劉熾平手上仍持有253萬股，行使價同樣是618元的認購期權。

同場加映  【iM會客室】恒指探底22000能守？ 亂市下持股主題需執位？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
【股神戰績】巴菲特旗下巴郡派成績表 去年翻倍賺近900億
【股神戰績】巴菲特旗下巴郡派成績表 去年翻倍賺近900億
【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手
【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款