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【業績｜醫藥股】君實生物去年收入增1.5倍　新冠雙抗體療法獲15地區緊急使用授權

股市 21:36 2022/02/25

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【業績｜醫藥股】君實生物去年收入增1.5倍　新冠雙抗體療法獲15地區緊急使用授權

君實生物 （01877） 發布2021年業績快報，去年營業總收入約40.14億元（人民幣，下同），按年增1.52倍；營業虧損約5.75億元，2020年同期為16.56億元；淨虧損約7.39億元，2020年同期則為16.67億元；每股虧損0.83元。

君實生物稱，營業收入大幅提升，主要來源於技術許可收入的大幅增長、特許權收入的新增以及特瑞普利單抗注射液（商品名：拓益）內地市場商業化帶來的銷售收入。

君實生物針對新冠雙抗體療法已在超過15地區獲緊急使用授權

基於海外疫情的發展，君實生物提到，其埃特司韋單抗及巴尼韋單抗 （LY-CoV555）雙抗體療法已在超過15個國家和地區獲得緊急使用授權，隨著該雙抗體療法的商業化推進，報告期內公司新增相關特許權收入。

君實生物表示，與禮來製藥簽署的《研發合作和許可協議》，隨著合作的快速推進，埃特司韋單抗（JS016/LY-CoV016）對禮來製藥的海外授權已達成協議約定的全部里程碑事件。此外，公司與 Coherus BioSciences， Inc.簽署了《獨佔許可與商業化協議》，雙方約定在美國和加拿大區域開展腫瘤免疫領域的深度合作。帶動技術許可收入大幅增長。 

研發管線涵蓋超過45項產品 處於新藥上市申請階段涉1項

君實生物指出，去年特瑞普利單抗新增3項適應症獲得國家藥監局批准上市，2項新適應症上市申請獲得國家藥監局受理。去年公司研發管線已涵蓋超過45項在研產品，其中處於商業化階段的在研產品共2項（特瑞普利單抗以及埃特司韋單抗），處於新藥上市申請階段在研產品1項（阿達木單抗），除上述產品外另有超過20項在研產品處於臨床試驗階段。

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記者：李哲毅

港股 醫藥股 君實生物（01877）

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