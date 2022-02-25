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【業績｜醫藥股】百濟神州上季收入增逾1.1倍　全年虧損收窄至14億美元

股市 21:11 2022/02/25

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【業績｜醫藥股】百濟神州上季收入增逾1.1倍　全年虧損收窄至14億美元

百濟神州 （06160） （美：BGNE）（滬：688235）發布2021年第4季及全年業績，上季收入為2.14億美元，按年增1.14倍，當中產品收入達1.968億美元，按年增96.6%；虧損約5.85億元，2020年同期則為4.73億美元，按年擴大近24%，每股蝕0.47美元。

百濟神州周五（25日）港股在績前炒上6.83%，收報129.90元。

百濟神州稱，上季現金和短期投資總額增加27億美元；經營活動現金支出為 5.078億美元；資本支出為1.15億美元；融資活動籌集的現金為34億美元，幾乎全部來自去年12月15日科創板發行的募集資金淨額。

全年收入為12億美元，按年增2.88倍，當中產品收入為6.340億美元，按年增51%。淨虧損約14.13億美元，按年收窄11%，每股蝕1.17美元。

百濟神州歐雷強：在中國已擁有16款獲批藥物 百悅澤全球化步伐良好

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）稱，集團在中國已擁有16款獲批藥物，其中包括已獲批6項適應症的百澤安， 以及計劃在完成與諾華的業務過渡後，開始在中國指定地區商業化的5款從諾華授權引進的已獲批抗腫瘤藥物。

歐雷強稱，百悅澤的全球化步伐良好，其在美國和歐盟遞交的針對成人白血病慢性淋巴細 胞白血病（CLL）的新適應症上市許可申請已獲受理。

百悅澤全年銷售增4.2倍 廣州生物藥生產基地新一階段建設今年底完工

百濟神州去年第四季度和全年，百悅澤全球銷售額分別為8,760萬美元和2.180億美元，分別按年增378%和423%。百澤安上季在中國的銷售額為5,440萬美元，按年下降14%；2021年全年百澤安在中國的銷售額為2.551億美元，按年增長56%。

百濟神州稱，今年繼續建設位於蘇州的新建小分子創新藥物產業化基地，首階段建設面積將超過5.2萬平方米，固體製劑產能可達6億片（粒）劑次，預計將於2023年 完工；廣州生物藥生產基地目前已獲批生物藥產能為8,000升，新一階段建設預計將於2022年底完工，屆時總產能將達到64,000升。

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【業績】百濟神州上半年虧損收窄至4.1億美元

記者：李哲毅

 

 

美股 A股 科創板 港股 百濟神州（06160） 百濟神州（美：BGNE）

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