【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘

▲ 近日上商、南商、交銀香港及信銀國際等，鬥加美元定期存款息。

港銀掀美元定期存款搶存戰，戰況不斷升級，令近期破頂息頻現。信銀國際新推1年美元定期存款有1.28厘，打破華僑永亨於本周一(2月21日)推同存期的1.15厘，晉身高息王。

專家料，大小行鬥搶美元的主因有二：⑴ 美元定存受捧，畢竟俄羅斯入侵烏克蘭，游資湧入美元避險，刺激美滙指數一度衝破97新關，令開立美元定存頓變滙息雙賺；(2) 自去年11月聯儲局收水及明言快將加息後，市場憂水緊，在美國退市縮表前鬥出招備戰，唯恐鬧美元荒，遂爭相加息吸存。

中信銀行（國際）全方位搶推美元定存優惠，即日起，客戶透過「inMotion動感銀行」，以新資金1,500美元起，敍做美元定存，3個月有0.85厘，半年0.9厘，1年可享高達1.28厘年利率。

虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存【下一頁】

經2月份新一輪加息搶存戰，現時4間大小行1年定存有1厘，包括星展及招商永隆，前者的門檻為等值5萬港元，招商永隆是5萬美元。至於第二大高息的華僑永亨，起存額為等值10萬港元，可享1.15厘。而冠絕全城的信銀國際，則要求1,500美元新錢，享1.28厘。不過，在一片加息聲中，早前滙豐（HSBC）卻把7天年息由8.5厘狠削3厘，新息率報5.5厘。

展望美元前景，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，未來3個月美滙指數報94.63，半年至1年上望 95.26 ，長期目標為96.4。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源