▲ 【虛擬銀行】富融銀行：銀行服務繼續維持正常 即日起用WeChat Pay HK消費可賺8%WeFun微積分

第五波疫情下，多間銀行暫停大量分行營業，由港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、工銀亞洲等合組的富融銀行（Fusion Bank）表示，本港第五波疫情嚴峻，金融科技以及虛擬銀行的角色便顯得更為重要，Fusion Bank的銀行服務將繼續維持正常，強調團隊會一直緊守崗位，提供「零接觸、全線上」化流程，為客戶提供金融服務。

Fusion Bank又宣布，推出「消費筆筆賞」，由即日起至3月31日，使用電子錢包WeChat Pay HK消費可賺取消費金額8%的WeFun微積分回贈（政府消費券交易除外）。 此外，於YOHO友和、奇華餅家、香港街市、民坊街市、FRESH、本灣水產等指定商戶消費，可享10%WeFun回贈。每位用戶於推廣期內透過WeChat Pay HK消費可以賺取上限100 WeFun回贈，推廣期内，富融銀行客戶可以1兌1形式兌換現金 （1WeFun = 1元），首次於WeChat Pay HK綁定富融銀行戶口更可獲取額外200 WeFun回贈，限量40,000份。

富融銀行稱，隨著疫情升溫，大眾均期望可以減少日常生活中的接觸機會。該行支援電子支付，讓客可於網上選購生活所需；當前往實體店購物時，透過Fusion Bank App進行非接觸式支付亦可減低病毒傳播的風險。

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