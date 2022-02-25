【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭

▲ 多間烏克蘭遊戲開發商，以及電玩遊戲產業人士紛紛於社交平台發文，譴責俄羅斯挑起戰爭並聲援烏克蘭。當中包括烏克蘭遊戲開發商GSC Game World、Frogwares等。（官方圖片）

俄羅斯日前宣布對烏克蘭採取軍事行動，烏克蘭戰事首日已造成137名烏克蘭人陣亡。多間烏克蘭遊戲開發商，以及電玩遊戲產業人士紛紛於社交平台發文，譴責俄羅斯挑起戰爭並聲援烏克蘭。當中包括烏克蘭遊戲開發商GSC Game World、Frogwares等。

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烏克蘭遊戲開發商Frogwares在官方Twitter發文表示，強烈譴責俄羅斯強硬入侵，指「現時經歷的情況不止會令工作受到影響，更會令我們的生命因此被催毀。」希望俄羅斯能夠停止這一切戰爭行為；GSC Game World則呼籲民眾不要袖手旁觀，捐款幫助有需要人士。

▲ 波蘭知名反戰遊戲「This War of Mine」開發商11 Bit Studios亦表示，十分理解烏克蘭的處境，會將未來一周「This War of Mine」所有銷售營收全數捐給烏克蘭紅十字會，助戰爭難民度過難關。（官方圖片）

波蘭知名反戰遊戲「This War of Mine」開發商11 Bit Studios亦表示，十分理解烏克蘭的處境，會將未來一周「This War of Mine」所有銷售營收全數捐給烏克蘭紅十字會，助戰爭難民度過難關。

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責任編輯：黃顯晴

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