內房債務危機是經濟回暖的主要障礙

在我們看來，當前阻礙經濟增長的癥結，關鍵有以下幾點：

首先，大量的高杠杆房地產企業究竟能否走出困局尚不明朗。由於房地產產業鏈長，牽連廣泛，產值約占GDP的20%，構成約60%的家庭資產，貢獻約40%的地方財政收入。一旦高杠杆房企前景不明朗，將造成廣泛負面影響。

目前的內房債務危機已造成資產拋售、房地產下行、買家觀望、投資者斬倉等後果，為行業帶來更大下行壓力，相關產業進入資產貶值、銷售不暢的惡性循環，影響經濟。

其次，房地產價格的下跌，會帶來家庭資產的縮水，家庭資產縮水和經濟前景不明朗會令預期惡化，對消費有負面影響。

第三，刺激經濟的其中一個重要抓手是政府投資基建，但是房地產的相關收入約占政府財政收入的40%，房地產不景氣，土地很難賣出，勢必嚴重損害地方的財政能力。政府財政收入短缺，自然缺少投資基建的能力，使推動基建穩經濟的傳統路徑不易走通。

第四，高杠杆房地產企業大量舉債，涉及廣泛債務鏈條，房地產企業陷入債務危機，一方面會危及上下游企業的資金鏈，通過佔用上下游企業資金和欠債把上下游企業拖下水；另一方面通過債券和理財產品曝雷，將債務危機傳染到社會，造成廣泛的資金擠兌。於是，房地產企業拖欠資金的問題就會擴大成為部分企業和投資者的資金周轉不靈問題，令資金緊張的範圍更大，阻礙經濟回暖。

如果無法迅速解決高杠杆房企的債務危機問題，經濟前景就很難改善，社會需求不易恢復，地方政府投資基建也會缺乏資金，房地產債務危機牽連造成的社會負面影響將難以消除，最後給穩增長造成困難。