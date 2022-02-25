俄烏開戰下動態收益策略做好防守配置

俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突，緊張局勢將進一步升級，西方國家同盟也隨之作出回應，採取制裁等應對措施，有關制裁的持續時間和程度將取決於局勢升級的嚴重性。如我們早前所說，一旦發生衝突，市場的整體承險氣氛受壓，避險資產的表現也會領先。

現階段市場價格正在反映有關地緣政治風險，基本因素則顯得較為次要。然而，投資者情緒的波動料會繼續，對此動態多元資產配置將成為關鍵，能夠靈活地增加或減低投資風險，調整股票及債券比例及加入非傳統資產做好防守配置。

俄羅斯在商品市場擔當重要的角色。俄羅斯是全球最大的天然氣出口國（佔全球產量17.1%），與烏克蘭亦分別是主要的農產品生產國。兩國的小麥、大麥和玉米出口共佔全球整體的21%，並佔全球葵花籽油供應的60%。此外，俄羅斯與白俄羅斯合共佔整體肥料出口約20%，對全球糧食生產甚為重要。另一方面，俄羅斯是全球最大的關鍵金屬生產國之一。當地是全球最大的鈀出口國（佔全球產量20.7%）。

上述的資源需求大致屬剛性，若俄羅斯面對大規模懲罰性制裁的情況下，有關商品的供應將會受阻，為全球經濟帶來重大影響。

此外，參考過去歷史，這些特定商品的需求一般會在衝突時期急增。這對受壓的全球供應鏈造成問題，並導致本已出現痛感的通脹環境下，觸發物價上升壓力。在這種情況下，會造成額外的滯脹衝擊，即同時出現較低增長及較高通脹，並不利上述商品的淨進口經濟體。

然而糧食及能源價格急升對各地市場的影響不同。衝突事件為淨進口經濟體將帶來負面的貿易衝擊，繼而令經濟增長受影響，並在內需疲弱的環境下進一步受壓。

事實上，糧食及能源淨出口經濟體的情況剛好相反。亞太區最大的糧食及能源淨出口市場在這種情況處於較佳位置，糧食及能源價格上漲有助改善經常帳和財政狀況、資金流入、當地貨幣表現及主權信貸評級。這些國家分別為紐西蘭、馬來西亞、越南、澳洲和印尼。我們相信，在目前環境選擇新興市場固定收益資產，有助體現分散投資的好處。