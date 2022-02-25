【恒大危機】國資接手恒大4項目股權幫出錢　不參與利潤分配

恒大 （03333） 宣布，與光大信託及五礦信託簽訂合作協議，以出售4個項目股權，恒大收回項目部份前期投資19.5億元（人民幣，下同），化解項目涉及的70.1億元債務，並指收回投資對恒大其他項目的保交樓及債務化解都有債極影響。

光大信託最終實益人為中央匯金及中國財政部；五礦信託最終實益擁有人為五礦資本、青海省政府國有資產監督管理委員會及西寧市工業和信息化局（西寧市政府國有資產監督管理委員會）。

通告顯示，4項目分別為「恒大黛山華庭」、「東莞恒大悅龍臺」、「佛山鉑睿府項目」及「廣深國際文旅城項目」，恒大出售其所持有項目公司約1成股權。

根據合作條款，信託機構將接管項目公司營運管理，並提供項目發展所需的全部資金，到項目銷售所得的款項，先用於結清項目公司應付款項，以及償還信託機構的資金投入，盈餘用於償還恒大的前期資金投入，而信託機構不以股東身份實際參與項目利潤分配。

恒大保留項目公司營運的知情權、監督權及委派相關項目公司的財務副經理，參與相關項目公司的財務管理，並對相關項目公司進行財務審計。相關項目公司所持有的項目銷售定價將由信託機構及恒大共同確定。

條款附有回購權，當信託機構就相關項目公司獲得償還後，恒大可要求信託機構，以零對價轉讓相關項目的100%權益；若恒大不行使回購權，信託機構每年可分配相關項目公司利潤的5%作為回報。

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