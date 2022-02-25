【俄烏衝突】俄羅斯入侵烏克蘭 法盛料衝突將增加通脹壓力

俄烏局勢在本周升級，俄羅斯軍隊於周四（24日）入侵烏克蘭，引來國際社會的譴責和實施制裁行動，全球股市動盪，惟美股在美國總統拜登（Joe Biden）發表制裁措施後回升。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊形容市場的反應「令人驚訝地溫和」。法盛認為，長期的市場展望將取決於衝突的時間長短和嚴重程度，但預計會出現持久拉鋸的局面。法盛料衝突將增加通膨壓力，但全球央行不會改變緊縮政策。

法盛認為，衝突將增加通膨壓力，並影響全球經濟成長。即使能源制裁沒有實現，團隊預計石油和天然氣價格也會上漲。法盛表示，俄羅斯切斷對歐洲的能源供應並不在其的基本案例中，但這是俄羅斯在需要反制時或對其情況不利時，可能採取的一種策略。他們還預計糧食價格會上漲，因烏克蘭是小麥的淨出口國，烏克蘭的小麥供應中斷，料會對小麥價格產生重大影響。

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另外，法盛目前並不認為當前局面會使全球央行改變緊縮政策。在俄烏衝突帶來的通脹壓力之前，法盛認為美國已接近通脹高峰，聯儲局（Fed）正面臨著巨大的加息壓力。法盛相信聯儲局將在3月升息25個基點。儘管加息的幅度可能會受到抑制，他們預計其他央行將繼續採取緊縮政策。長期來看，當各國央行仍在努力應對潛在的停滯性通脹風險時，法盛認為衝突可能會導致一個更複雜的貨幣政策決策環境。央行可能不得不相應地調整其策略。

法盛認為，地緣政治風險溢價已經升高。俄羅斯軍隊和與烏克蘭接壤的北約成員國之間的緊張局勢可能升高，或許會導致與北約部隊的直接軍事交鋒，雖然他們認為這種風險很低，但這種可能性恐怕尚未被市場反映。

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責任編輯：黃苑筠