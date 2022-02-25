【蔬菜家禽】蔬菜冰鮮家禽供應量達平日九成　屠房暫停影響鮮肉供應

▲ 上水屠房爆疫，2月26日凌晨零時起暫停提供屠宰牲口服務，政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定，另英國出現禽流感會暫停進口禽肉及禽類產品。（資料圖片）

政府公布2月24日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。資料顯示24日（截至午夜）內地供港蔬菜供應量約為2,100公噸，為去年平均每日供應量九成。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為700公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。2月25日的菜芯批發價為12.4元/斤、荳苗為22.5元/斤。

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24日內地進口本港的冰鮮家禽和冰鮮豬肉整體貨量維持在平日全港供應量近七成左右。25日的內地活豬供應為1,848隻，今日未有活牛供應。由於上水屠房有特別安排，2月26日凌晨零時起，將暫停提供屠宰牲口（包括豬、牛、羊）的服務。政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定。

英國現禽流感停進口

另一方面，食物環境衞生署食物安全中心宣布，因應世界動物衞生組織和英國駐香港總領事館通報，指英國諾森伯蘭郡特韋德河畔巴域和波伊斯蒙哥馬利郡爆發H5N1禽流感，中心已指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康，繼續密切留意當地疫情發展，採取適當行動。中心發言人稱，政府統計處資料顯示，本港去年從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3777公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋。

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編任編輯：王浩賢