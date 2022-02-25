  • 15°C
香港時間 : 2022225日 (五) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔬菜家禽】蔬菜冰鮮家禽供應量達平日九成　屠房暫停影響鮮肉供應

商業 19:05 2022/02/25

分享：

上水屠房爆疫，2月26日凌晨零時起暫停提供屠宰牲口服務，政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定，另英國出現禽流感會暫停進口禽肉及禽類產品。（資料圖片）

政府公布2月24日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。資料顯示24日（截至午夜）內地供港蔬菜供應量約為2,100公噸，為去年平均每日供應量九成。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為700公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。2月25日的菜芯批發價為12.4元/斤、荳苗為22.5元/斤。

【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%

24日內地進口本港的冰鮮家禽和冰鮮豬肉整體貨量維持在平日全港供應量近七成左右。25日的內地活豬供應為1,848隻，今日未有活牛供應。由於上水屠房有特別安排，2月26日凌晨零時起，將暫停提供屠宰牲口（包括豬、牛、羊）的服務。政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定。

英國現禽流感停進口

另一方面，食物環境衞生署食物安全中心宣布，因應世界動物衞生組織和英國駐香港總領事館通報，指英國諾森伯蘭郡特韋德河畔巴域和波伊斯蒙哥馬利郡爆發H5N1禽流感，中心已指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康，繼續密切留意當地疫情發展，採取適當行動。中心發言人稱，政府統計處資料顯示，本港去年從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3777公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋。

【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求

編任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損
今日
【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
今日
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求
今日
【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求
【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%
今日
【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%

你可能感興趣

【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損
今日 18:38
【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
今日 14:44
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求
今日 14:12
【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求
經濟 蔬菜統營處 禽流感 豬肉 食用安全 食物環境衞生署

下一篇文章

【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手
【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手
【外賣商機】戶戶送年內斥數千萬擴充「戶戶小廚」　最新3000呎分店落戶屯門
【外賣商機】戶戶送年內斥數千萬擴充「戶戶小廚」　最新3000呎分店落戶屯門
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%
【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款