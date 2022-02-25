▲ 【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌12%、派末期息5.21仙 預告今年中期或派特別息

「3香港」母企和記電訊 （00215） 公布2021年全年業績，期內總收益約53.85億元，按年增18%；EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）14.77億元，按年跌12%；純利400萬元，按年跌99%，每股盈利0.08仙，派末期息5.21仙，按年持平，全年派27.29仙。

雖然純利下跌，和記電訊預告，隨著本地服務收益穩步增長，及升級 5G 服務逐漸上升，加上推出家居及企業的 5G 寬頻服務，今年本地營運業績繼續穩健，並維持強勁的現金流。集團正繼續檢視現金狀況，或考慮於公佈2022年中期業績時宣佈派發另一次特別股息。

和記電訊客戶服務收益淨額跌1% 港澳客戶總數少10萬

和記電訊去年客戶服務收益淨額跌1%至32.41億元，當中本地服務收益則升2%至29.8億元；漫遊服務收益跌29%至2.61億元。而硬件及其他產品收益約21.44億，按年增70%。

截至去年底，和電在港澳客戶總數約320萬名，按年跌3%，主要因為澳門2020 年 4 月實施預繳客戶強制實名註冊規定影響，惟2020 年 11 月香港推出 SoSIM 後新增的預繳客戶數目抵銷部分跌幅。

和電：後繳客流失率1.2% ARPU升4%

和電稱，去年每月後繳客戶流失率仍處於1.2%的健康水平。本地後繳服務淨ARPU 上升 4%至159元，基於企業分部的貢獻增加及客戶升級至 5G 服務所致。

和記電訊提到，EBITDA 下跌主要由於集團投資於5G 技術及拓展網絡覆蓋，令相關的網絡成本增加所致，同時由於拓展網絡覆蓋及推出5G網絡，令折舊及攤銷增加 6%至13.45億，以及現有頻譜續期的使用費增加，影響純利表現。和記電訊去年資本開支（不包括電訊牌照）8.74億，按年跌47%。

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記者：李哲毅