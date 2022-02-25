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【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒

股市 18:47 2022/02/25

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按此→ 梁耀康：華潤電力（00836）

按此→ 梁耀康：滙豐（00005）

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*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇*

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