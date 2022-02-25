【全城抗疫】太古地產支援關閉表列處所租戶 提供全額租金寬免

太古地產今天宣布一系列措施，對旗下全資擁有的商場太古廣場和太古城中心的零售租戶夥伴提供進一步的支援，共同應對當前的第五波疫情。這些措施包括向受政府因應第五波疫情而實施的防疫限制所影響，而需要關閉的表列處所的租戶，提供全額租金寬免。租金減免期將覆蓋由租戶被要求關閉當日起計，至2022年4月20日。

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太古地產亦會向因人流大減而深受影響的餐飲租戶提供支援。太古地產將按個別情況提供租金減免，個別情況最大幅度只收取營業額提成租金（Turnover rent）。太古地產將繼續與租戶緊密溝通，提供適切的協助。

此外，太古地產將繼續推出各類型推廣活動，包括購物及餐飲禮遇、電子折扣現金券、延長免費泊車及外賣優惠等。

太古地產行政總裁彭國邦表示：「我們全力支持香港特區政府的抗疫措施，攜手抗擊第五波新冠疫情。除了建議提供旗下物業場地作檢疫及社區隔離設施、疫苗接種及檢測中心外，我們亦會繼續與租戶夥伴協作，共渡時艱。」

於2019年，太古地產是首批向租戶提供租金減免的業主之一，自此太古地產一直按個別租戶的經營情況提供支援，以協助他們維持營運。

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責任編輯：嚴浩文