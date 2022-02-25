【人造肉商機】卡夫亨氏攻人造肉市場　Beyond Meat面對競爭現虧損

▲ 美國食品商卡夫亨氏（Kraft Heinz）宣佈與初創公司達成合作，加入人造肉食品市場。（法新社圖片）

人造肉市場持續受到關注，近日美國食品商卡夫亨氏（Kraft Heinz）宣佈與初創公司達成合作，合組新公司專門生產雞蛋、牛奶和肉類的植物替代品。未來或會出現使用人造肉的美式熱狗腸產品。

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美國食品企業卡夫亨氏近年積極轉型，於約1年半前宣佈其知名品牌「Oscar Mayer」的重整規劃，其中包括更新包裝、簡化成分清單和焦點於美國標誌性品牌作營銷。該公司近日與智利初創公司 TheNotCompany 合資新公司「The Kraft Heinz Not Company」，生產雞蛋、牛奶和肉類的植物替代品，結合卡夫亨氏的品牌規模優勢與TheNotCompany 的人造肉技術方案。卡夫亨氏的美國總裁Carlos Abrams-Rivera表示，消費者將可以考慮傳統Oscar Mayer熱狗或人造肉熱狗。

Abrams-Rivera續稱今次的合資計劃可為人造肉市場帶來更多選擇，肉類替代品模擬動物肉食的味道與口感， Beyond Meat及 Impossible Foods等企業的同類產品仍然比一般雞肉及牛肉要貴。他引用數據指目前約有三分一美國人會進行彈性飲食，括減少攝取肉類，改選植物性食物，在日常飲食中增加肉類替代品。

人造肉市場競爭趨激烈

除了卡夫亨氏，百事公司（PepsiCo）亦與Beyond Meat合資，研發植物性零食及飲品， 泰森食品（Tyson Foods）亦有發展其人造肉產品線。Beyond Meat於今年1月與KFC合作，推出全新人造肉炸雞產品，並在2月擴大與麥當勞合作的植物漢堡測試。可見人造肉市場競爭趨向激烈。

不過Beyond Meat近日公布最新營收，似乎未如市場投資者預期，該公司在21年四季度虧損超出外界預期，報告指第四季度淨虧損 8037 萬美元(約港幣6億2749萬元)，高於前年同期的 2508 萬美元(約港幣1億9581萬元)。原因是公司把生產重心從零售轉移至大型快餐類產品有額外支出，管理層稱成本增加來自公司依靠合作生產設施而非自設工場，並因此增加運輸物流費用。另一方面亦受到需求轉趨疲軟、市場份額變化等影響，難以持續自2020年以來的高速增長。

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責任編輯：王浩賢