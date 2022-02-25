【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面

俄羅斯軍隊攻勢猛烈，首天採取軍事行動已逼近烏克蘭首都基輔。俄羅斯軍隊周五（25日）正式進入基輔，逼進烏克蘭國會。烏克蘭國防部鼓勵民眾自製燃燒彈反抗俄軍，有烏克蘭議員表示準備上陣抗敵。烏克蘭媒體引述消息人士報道，俄羅斯目標強迫烏克蘭簽署有利俄羅斯的停戰條款，烏克蘭或如當年德國，分為東西兩個部分。

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烏克蘭國防部在社交媒體Twitter上確認，俄羅斯軍隊在首都基輔（Kyiv）國會以北約10公里的Obolon地區，展開軍事行動。美國有線新聞網絡（CNN）及英國《衛報》引述美國官員指，俄羅斯軍隊正襲擊基輔民用設施。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，俄方正向烏克蘭當局及民眾施壓。

烏克蘭國防部鼓勵民眾自製燃燒彈對抗俄軍，同時敦促平民注意安全。烏克蘭議員Sviatoslav Yurash發表講話，若烏克蘭軍隊未能阻止入侵，將會用個人AK-47步槍作戰。兩軍展開巷戰的蘇美市（Sumy）政府負責人Dmytro Zhyvytsky表示，附近城鎮Konotop已被俄軍包圍。

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烏克蘭媒體引述消息人士報導，俄軍將會佔領基輔。採取措施包括加強對基輔邊境攻擊逼使烏克蘭軍隊離開，同時佔領基輔機場，切斷市內電力及通訊系統，及縱火搶劫製造恐慌。同時亦會對烏克蘭政府網站發起網絡攻擊，製造由基輔出發的不受控難民隊伍，封鎖高速公路，阻礙烏克蘭軍隊行動，佔領並控制政府建築物。

報道指俄羅斯目標是捕捉烏克蘭國家領導層人物，以大量平民死亡威脅，強迫烏克蘭簽署有利俄羅斯的停止協議。報道分析指，預料烏克蘭或會如同二戰後德國一般，分為東西兩部分。烏克蘭總統顧問Mikhail Podolyak發表聲明表示， 已做好和俄羅斯談判獲得中立地位的準備，但強調俄羅斯必須保證停戰及停止敵對行為。

責任編輯：李俊儀