  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面

環球社會熱點 18:47 2022/02/25

分享：

俄羅斯軍隊攻勢猛烈，首天採取軍事行動已逼近烏克蘭首都基輔。俄羅斯軍隊周五（25日）正式進入基輔，逼進烏克蘭國會。烏克蘭國防部鼓勵民眾自製燃燒彈反抗俄軍，有烏克蘭議員表示準備上陣抗敵。烏克蘭媒體引述消息人士報道，俄羅斯目標強迫烏克蘭簽署有利俄羅斯的停戰條款，烏克蘭或如當年德國，分為東西兩個部分。

逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵 【下一頁】

烏克蘭國防部在社交媒體Twitter上確認，俄羅斯軍隊在首都基輔（Kyiv）國會以北約10公里的Obolon地區，展開軍事行動。美國有線新聞網絡（CNN）及英國《衛報》引述美國官員指，俄羅斯軍隊正襲擊基輔民用設施。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，俄方正向烏克蘭當局及民眾施壓。

烏克蘭國防部鼓勵民眾自製燃燒彈對抗俄軍，同時敦促平民注意安全。烏克蘭議員Sviatoslav Yurash發表講話，若烏克蘭軍隊未能阻止入侵，將會用個人AK-47步槍作戰。兩軍展開巷戰的蘇美市（Sumy）政府負責人Dmytro Zhyvytsky表示，附近城鎮Konotop已被俄軍包圍。

烏克蘭與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡 【下一頁】

烏克蘭媒體引述消息人士報導，俄軍將會佔領基輔。採取措施包括加強對基輔邊境攻擊逼使烏克蘭軍隊離開，同時佔領基輔機場，切斷市內電力及通訊系統，及縱火搶劫製造恐慌。同時亦會對烏克蘭政府網站發起網絡攻擊，製造由基輔出發的不受控難民隊伍，封鎖高速公路，阻礙烏克蘭軍隊行動，佔領並控制政府建築物。

報道指俄羅斯目標是捕捉烏克蘭國家領導層人物，以大量平民死亡威脅，強迫烏克蘭簽署有利俄羅斯的停止協議。報道分析指，預料烏克蘭或會如同二戰後德國一般，分為東西兩部分。烏克蘭總統顧問Mikhail Podolyak發表聲明表示， 已做好和俄羅斯談判獲得中立地位的準備，但強調俄羅斯必須保證停戰及停止敵對行為。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
今日
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
【烏克蘭戰爭】嘆孤軍作戰 澤連斯基強調將留守
今日
【烏克蘭戰爭】嘆孤軍作戰 澤連斯基強調將留守
【烏克蘭戰爭】基輔傳遭導彈轟炸 內政部指成功攔截政爆炸（第二版）
今日
【烏克蘭戰爭】基輔傳遭導彈轟炸 內政部指成功攔截政爆炸（第二版）

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
今日 17:10
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔
今日 15:10
【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
今日 14:34
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
國防 政治 地緣政治 軍事 戰爭 基輔 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）

下一篇文章

歐聯決賽移師法國 俄羅斯被取消舉辦權（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍抵基輔外圍 美恐96小時內失守（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍抵基輔外圍 美恐96小時內失守（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾輻射探測量突增 疑與重武器有關（第二版）
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾輻射探測量突增 疑與重武器有關（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款