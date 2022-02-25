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【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會

科技 18:34 2022/02/25

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科技盛事世界行動通訊大會（MWC）將於周一（28日）於巴塞隆納揭幕，而今年將是睽違兩年以實體展會呈現。華為消費者業務CEO兼常務董事余承東今（25日）在微博宣布，他將出席華為將搶先在MWC上的智慧辦公春季發布會。外界預計，華為將會上公布新辦公產品以及未來營運展望。

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？

【疫下展會】MWC 實體會議　不怕Omicron 2 月如期舉行

華為早前宣布，將於周日（27日）香港時間晚上9點30分在MWC 2022舉行「華為智慧辦公春季全球發布會」，主題為「超級終端，超級創造力」。而今余承東也在微博表示，他將出席展會，​​「今年的MWC世界移動通信大會再次在巴塞羅那舉行！在這場通信科技行業頂級盛會上，我將為大家帶來華為智慧辦公春季發布會，開啟智慧辦公新暢想！更多驚喜我們發布會見。#華為MWC2022# 」

（余承東微博截圖）

華為日前宣布發布會的同時，也發布了一張海報，背景有四個小星球環繞一個大星球，來暗示華為的超級終端互聯網絡。因此，外媒猜為，這次華為智慧辦公春季發布會可能會有新機亮相，平板、手提電腦、耳機也會在發布陣容中。

【網絡安全】過億部三星手機出廠　即存安全漏洞

責任編輯：曾曉汶

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