【香港經濟】新世界鄭志剛：港人擅長打「逆境波」經濟有條件V型反彈　下半年樓價料升5%至10%

▲ 【香港經濟】鄭志剛：港人擅長打「逆境波」經濟有條件V型反彈 下半年樓價料升5%至10%

第五波疫情下，新增確診人數不斷上升，單日確診破萬宗。新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛指，「香港人一向好擅長打『逆境波』，韌力好強」，由金融風暴到沙士每次都能從谷底反彈，有信心只要香港人團結齊心，一定可以撐過去。

鄭志剛稱，若第五波疫情能夠於上半年結束，大家回復以往生活方式，零售業、飲食業慢慢重回正軌，下半年經濟有條件出現V型反彈，零售可望有雙位數字增長。

放寬按揭保險可推動置業階梯

樓市方面，他對樓市前景樂觀，預期樓價上半年平穩，而隨疫情改善，下半年樓價料升5%至10%，細價樓會繼續跑贏大市。

對於政府放寬按揭保險，鄭志剛估計，可有效紓緩細價樓買家及首置人士首期壓力，能鼓勵市民換樓，推動置業階梯，預料對樓市有刺激作用，因此維持本港今財年合約銷售100億元的目標。

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