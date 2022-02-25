【數碼商機】通用汽車增非汽車銷售收入　將推保養預測等50項數碼服務

▲ 美國汽車大廠通用汽車（General Motor）昨（24日）宣布，為增加通用汽車的非汽車銷售收入，計劃在2026年之前引入逾50項數碼化功能或服務，如預測汽車何時需要保養維修服務。（官網圖片）

疫情期間，大眾對數碼服務需求大增，因此美國汽車大廠通用汽車（General Motor）昨（24日）宣布，為增加通用汽車的非汽車銷售收入，計劃在2026年之前引入逾50項數碼化功能或服務，如預測汽車何時需要保養維修服務。

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通用汽車北美總裁Steve Carlisle表示，通用汽車旗下的OnStar部門除了禮賓服務之外，還有為用戶提供保險服務。預計方案推出後，該部門每月可透過每位客戶賺取的收入為32美元（約250港元）。同時強調數碼化的訂閱服務，能充分利用到車中的大屏幕。

他續指，當中包括可訂閱的車用資訊系統，在訂閱期間將會獲得通用汽車Ultifi軟件等平台的支援。而且Ultifi還能提供無線軟件更新，讓車主或乘客可於線上購物。

此外，通用汽車正考慮爲這些數碼化功能定立較靈活的訂閱方案，包括月費、年費或長期訂閱等。

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責任編輯：黃顯晴

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