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【旅遊業冰封】旅遊重啟無期　邱騰華：現須做好準備　提升轉型能力

商業 18:07 2022/02/25

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商務及經濟發展局局長邱騰華指，現時本港旅遊業是關乎「存亡問題」，故港府亦有向行業提供直接資助。（資料圖片）

新冠肺炎爆發以來，旅遊業陷入冰封。港府在財政預算案向旅遊業撥款12.6億。當中有6,000萬元資助旅遊從業員進行為期3年的培訓，但目前香港與國際往來尚未重啟，當局則強調是為旅遊業做好準備。

【職場文化】推行五小時工作制　有助企業招聘及留住人才

政府向旅遊業撥款的12.6億當中，有6億是用於為期3年的「設立文化古蹟本地遊獎勵計劃」，另有6億是予香港旅發局重振旅遊。商務及經濟發展局局長邱騰華指，現時本港旅遊業是關乎「存亡問題」，故港府在過往的防疫抗疫基金中，亦有向行業提供直接資助，盼可維持有限度營運。他又稱，旅行社倒閉數目較預期少，冀業界保留實力，在疫情過後可恢復營運。

邱騰華續指，同時港府亦需趁當下提升旅遊業界的轉型能力。他估計，疫後首批訪港旅客將會是商務旅客，來港洽談生意。他又稱疫情後，旅客更重視旅遊體驗的新需求。因此，以綠色旅遊、文化古蹟遊為題，從業員亦需進行培訓，在行程設計、景點上也要突顯香港特色。

【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%

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記者：葉泳珊

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