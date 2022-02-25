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【第五波疫情】新世界鄭志剛：擬撥出部分酒店房間免費予醫護人員入住　粉嶺「方艙醫院」已開始動工

Hot Talk 17:46 2022/02/25

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【第五波疫情】新世界鄭志剛：擬撥出部分酒店房間免費予醫護人員入住　粉嶺「方艙醫院」已開始動工

第五波疫情嚴峻，醫護人員疲於奔命。新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛表示，知道很多前線醫護人員抗疫很辛苦，計劃撥出一些酒店房間，免費給公立醫院的醫護人員入住，現正與醫管局商討，初步反應正面，並向所有醫護人員致敬，感謝他們不眠不休的付出。

新世界借出700間客戶作隔離設施【下一頁】

新世界早前已借出位於粉嶺40萬呎地皮給政府興建「方艙醫院」，日前已開始動工。鄭志剛稱，地皮已平整好，有現成的供水及渠務設施，並有路直達，施工比較容易，希望「方艙醫院」可以在短期內完工，盡快提供更多床位給有需要的病人。

鄭志剛指，本周起將陸續送出抗疫物資給基層市民及初步確診卻未能即時送院的病人，包括30萬套快速檢測包及1萬個血氧計等，而旗下港怡醫院亦會推出免費視像會診服務，雙管齊下減輕公立醫院的負擔。此外，集團從不同途徑找到200部暖爐，連日來送到多間醫院、檢測中心及圍封強檢的屋村。

相關文章：【新創建旗下】港怡醫院3月推免費網上診症服務　9歲或以上可問診

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相關文章：【第五波疫情】新世界夥Prenetics向6家非牟利機構派20萬套快速檢測包　集團員工及旗下屋苑也獲發

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