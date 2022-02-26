  • 18°C
香港時間 : 2022226日 (六) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

除了BAMFORD　還有甚麼改裝Rolex的品牌冒起？

10:30 2022/02/26

分享：

作為錶界皇者，Rolex每每有新錶推出，在市場即被瞬間蒸發，確實無需為旗下錶款整色整水增加吸引力，離不開黑水鬼、金銀潤、綠圈等顏色。但在講求個人化世代，大家總有不想跟他人舉同一樣的腕錶吧。是以這空間造就不少改裝耍家的大師生存，如像BAMFORD更成為改錶界大哥，令大錶廠也邀請合作。

於2017年在佳得士拍賣的，BAMFORD改裝的勞力士DAYTONA,（116520），就以成交價 USD 18,750 （約146,400），遠高於估價的USD10,000（約$78,000）。（圖片：佳得士）

據George Bamford接受訪問曾表示：「Rolex是世界奢侈品之一，但缺乏個人化，手錶要像珠寶或服飾那樣去代表個人。」就由他18歲（2002年）收到父母送的第一枚黑面Daytona，不欲與朋友擁有一式一樣決定私下改裝，其後更演變成一門事業。

誠然，在失去原廠保養（若被發現非勞力士生產之組件取代，官方不會提供原廠保養）的大前提下，改裝錶在二手拍賣市場有價有市，時至今日Bamford不只改裝Rolex，Frank Muller、BULGARI、Zenith和Girard-Perregaux都被改頭或被邀合作幫手換面，那代表只要改得「靚仔」，改裝錶市場發展仍有大量空間。

是以，這個並非瘦田的市場，其開發潛力怎會不吸引更多人去「耕作」？今次以Rolex永恆熱爆款Daytona作例，介紹三家來自不同國家的改裝錶牌，各有其風格和強項，

1／Daytona Rainbow Candy by Designa Individual Watches 

Designa Individual Watches由兩兄弟Viktor Rampel和Moris Rampel所創辦，他們於比利時安特惠普土生土長的，擅長把玩碳纖維物料、人手鑲嵌寶石技術，更喜愛大膽配色來吸睛，為沉悶的勞力士錶面帶來新刺激。

錶徑40毫米，碳纖維錶殼，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，Di Watches會提供7年保養，限量3枚。（約$709,000／圖片designa-individual.com））

如以上用上綠、黃和粉紅寶石拼白錶面，官方定名為「Rainbow Candy」，因錶殼全由碳纖維製造，令整枚錶重量只得67克（連機芯和寶石），一改勞力士以往「墜手」的印象。

隨錶附送的錶盒型到不行，如買家有拍開箱文的癮，這是不能遺漏的步驟。（圖片：designa-individual.com）

2／Daytona Rainbow by MAD Paris

於2007年的法國改錶品牌MAD Paris，雖然近年轉攻Audemars Piguet（更與潮牌Casablanca和1017 ALYX 9SM合作聯乘），不過他們最為人熟悉的，是早期把玩勞力士得出神入化。

錶徑40毫米，精鋼錶殼，錶圈綴以「彩虹色」（共6.48卡）藍寶石，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，MAD Paris提供5年保養。（約$760,000／圖片brownfashion.com）

改裝風格是把錶殼鍍上黑／藍色DLC（Diamond-Like Carbon類金剛石）塗層，可按照訂製客人的要求再作改裝，此枚彩虹圈Daytona是他們的經典款式。

會在錶背外圈刻上「INDEPENDENT CUSTOMIZED BY MAD PARIS」以茲識別。（圖片brownfashion.com）

3／Black-PVD Daytona by WatchGuyNYC

來自美國紐約的WatchGuyNYC於2010年創立的錶店，招牌動作是把精鋼錶殼和錶帶鍍上PVD （Physical Vapour Deposition物理氣象沉積）塗層，令整枚手錶看起來更有光澤感。

錶徑40毫米，2018年款，黑色PVD精殼錶殼，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，WatchGuyNYC提供2年保養。（約$310,000／圖片watchguynyc.com）

除了Daytona，也有Submariner、Milgauss、Datejust和Yacht-Master等其他勞力士款式，大可去他們官網看看合不合閣下心水，因有自家維修中心，能為客人提供個人化的額外訂製服務，更為旗下改裝錶提供2年保養。

 

撰文 : 黃鑑江

相關文章

邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位
2022/02/05
邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
2022/01/08
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
盤點勞力士2021最強女錶　很想要吧!全鑽黃金Lady-Datejust
2021/12/18
盤點勞力士2021最強女錶　很想要吧!全鑽黃金Lady-Datejust

你可能感興趣

邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位
10:30 2022/02/05
邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
10:00 2022/01/08
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
盤點勞力士2021最強女錶　很想要吧!全鑽黃金Lady-Datejust
10:00 2021/12/18
盤點勞力士2021最強女錶　很想要吧!全鑽黃金Lady-Datejust
鐘錶 鐘錶 法國 勞力士 英國 彩虹

下一篇文章

【蝙蝠俠】新版《蝙蝠俠》下周美國上畫　Google搜尋關鍵字即現彩蛋（附圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
【港元定存】1萬港元入場最高存息5.5厘 利市錢聚財有法
【港元定存】1萬港元入場最高存息5.5厘 利市錢聚財有法
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【港元定存】大行1年港元定存息最高1厘 發鈔行罕有加息搶長錢
【港元定存】大行1年港元定存息最高1厘 發鈔行罕有加息搶長錢
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款