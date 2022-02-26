除了BAMFORD　還有甚麼改裝Rolex的品牌冒起？

作為錶界皇者，Rolex每每有新錶推出，在市場即被瞬間蒸發，確實無需為旗下錶款整色整水增加吸引力，離不開黑水鬼、金銀潤、綠圈等顏色。但在講求個人化世代，大家總有不想跟他人舉同一樣的腕錶吧。是以這空間造就不少改裝耍家的大師生存，如像BAMFORD更成為改錶界大哥，令大錶廠也邀請合作。

▲ 於2017年在佳得士拍賣的，BAMFORD改裝的勞力士DAYTONA,（116520），就以成交價 USD 18,750 （約146,400），遠高於估價的USD10,000（約$78,000）。（圖片：佳得士）

據George Bamford接受訪問曾表示：「Rolex是世界奢侈品之一，但缺乏個人化，手錶要像珠寶或服飾那樣去代表個人。」就由他18歲（2002年）收到父母送的第一枚黑面Daytona，不欲與朋友擁有一式一樣決定私下改裝，其後更演變成一門事業。

誠然，在失去原廠保養（若被發現非勞力士生產之組件取代，官方不會提供原廠保養）的大前提下，改裝錶在二手拍賣市場有價有市，時至今日Bamford不只改裝Rolex，Frank Muller、BULGARI、Zenith和Girard-Perregaux都被改頭或被邀合作幫手換面，那代表只要改得「靚仔」，改裝錶市場發展仍有大量空間。

是以，這個並非瘦田的市場，其開發潛力怎會不吸引更多人去「耕作」？今次以Rolex永恆熱爆款Daytona作例，介紹三家來自不同國家的改裝錶牌，各有其風格和強項，

1／Daytona Rainbow Candy by Designa Individual Watches

Designa Individual Watches由兩兄弟Viktor Rampel和Moris Rampel所創辦，他們於比利時安特惠普土生土長的，擅長把玩碳纖維物料、人手鑲嵌寶石技術，更喜愛大膽配色來吸睛，為沉悶的勞力士錶面帶來新刺激。

▲ 錶徑40毫米，碳纖維錶殼，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，Di Watches會提供7年保養，限量3枚。（約$709,000／圖片designa-individual.com））

如以上用上綠、黃和粉紅寶石拼白錶面，官方定名為「Rainbow Candy」，因錶殼全由碳纖維製造，令整枚錶重量只得67克（連機芯和寶石），一改勞力士以往「墜手」的印象。

▲ 隨錶附送的錶盒型到不行，如買家有拍開箱文的癮，這是不能遺漏的步驟。（圖片：designa-individual.com）

2／Daytona Rainbow by MAD Paris

於2007年的法國改錶品牌MAD Paris，雖然近年轉攻Audemars Piguet（更與潮牌Casablanca和1017 ALYX 9SM合作聯乘），不過他們最為人熟悉的，是早期把玩勞力士得出神入化。

▲ 錶徑40毫米，精鋼錶殼，錶圈綴以「彩虹色」（共6.48卡）藍寶石，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，MAD Paris提供5年保養。（約$760,000／圖片brownfashion.com）

改裝風格是把錶殼鍍上黑／藍色DLC（Diamond-Like Carbon類金剛石）塗層，可按照訂製客人的要求再作改裝，此枚彩虹圈Daytona是他們的經典款式。

▲ 會在錶背外圈刻上「INDEPENDENT CUSTOMIZED BY MAD PARIS」以茲識別。（圖片brownfashion.com）

3／Black-PVD Daytona by WatchGuyNYC

來自美國紐約的WatchGuyNYC於2010年創立的錶店，招牌動作是把精鋼錶殼和錶帶鍍上PVD （Physical Vapour Deposition物理氣象沉積）塗層，令整枚手錶看起來更有光澤感。

▲ 錶徑40毫米，2018年款，黑色PVD精殼錶殼，搭載勞力士4130自動計時機芯，動力儲存72小時，WatchGuyNYC提供2年保養。（約$310,000／圖片watchguynyc.com）

除了Daytona，也有Submariner、Milgauss、Datejust和Yacht-Master等其他勞力士款式，大可去他們官網看看合不合閣下心水，因有自家維修中心，能為客人提供個人化的額外訂製服務，更為旗下改裝錶提供2年保養。