【大學學位】教育局公佈內地高校招生計劃詳情 3月1日起接受報名

教育局表示，內地129所參與招收香港中學文憑考試學生計劃的高等院校將於下月1日至31日接受網上報名。該計劃豁免港生應考內地聯招試，按學生文憑試成績擇優錄取。

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2022年香港中學文憑試考生可於上述日期內報名，並於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果，曾按系統要求提供補充資料的考生可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於4月30日前繳交報名費並完成報名確認程序，院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，錄取安排及入學通知詳情稍後公布。

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教育局表示，報名程序及關鍵日期或因2019冠狀病毒病疫情發展而調整，局方提醒申請人留意有關當局最新公布並盡早完成報名及繳費程序。

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記者：鄭日棱