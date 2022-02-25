【業績｜新創建】新創建半年多賺161%　派中期息0.3元、周息率近7.9厘%　馬紹祥：出售航空業務屬「言之尚早」

▲ 【業績｜新創建】新創建半年多賺161% 派中期息0.3元、周息率近7.9厘

新創建 （00659） 公布截至去年底的中期業績，期內持續經營業務收入163.04億元，按年增15%；整體應佔經營溢利按年下降30%至23.26億元；純利增161%至15.95億元；每股基本盈利為0.41元；中期息每股派0.30元，按年增3.5%。

新創建績前跌0.52%，收報7.61元，以此推算，周息率約7.88厘。新創建提到，完成出售蘇伊士新創建及廈門集裝箱碼頭集團共套現約 62 億元，出售所得款項將為未來投資提供資金， 並支持可持續及漸進的股息政策。

CEO馬紹祥：加息周期有利保險業務 疫情影響部分工期

問及美國加息對新創建業務及利息支出影響，行政總裁馬紹祥表示，公司在加息周期開始前已著力降低負債，出售資產項目回收62億元，去年底淨負債比率下降至 13%，按年減少13個百分點，目前財務狀況穩固。馬紹祥又稱，加息周期對保險業務有利，又透露現時浮息負債只佔總體約4成，公司有足夠現金及銀行結存應付日後潛在收購。

對於新冠疫情對新創建的影響，馬紹祥指出，疫情無可避免影響整個香港，部分建築工地須要停工，對工期有一定影響，新創建會密切留意。馬紹祥指出，公司有不同方法應付疫情影響，例如設施管理業務下的免稅店店鋪仍然關閉停業，但會司嘗試在D·PARK 愉景新城、THE FOREST 的期間限定店，冀提升分部表現。首席營運總監何智恒提到，上半財年手頭建築合約總值按年增加 21%至約 544 億元，當疫情好轉，很多業務也會回升。

會否出售航空業務屬「言之尚早」一直檢視業務冀為股東創造價值

全球航空業仍然走弱，問及新創建會否出售其航空業務，馬紹祥指出，是否出售屬「言之尚早」，有任何計劃都會悉時公布，又稱航空業正在復蘇，雖然目前仍有不明朗因素，包括疫情及進入加息周期，公司會著力控制業務風險。有記者追問，新創建會否有其他資產處置計劃，馬紹祥表示，公司一路檢視業務，冀優化資產，為股東創造價值，「不論買或賣都會考慮」。

問及會否考慮派特別息或回購等，何智恒提稱，上半財年中期息按年增加3%，公司希望用資金創造新價值，包括收購新業務，為公司帶來現金流及盈利。

「核心業務」經營溢利跌8% 道路業務貢獻下降

新創建期內 「核心業務」應佔經營溢利 21.415 億元，按年下降 8%，主要因建築業務中惠記被重新分類成「出售／待售資產」，及杭州繞城公路暫時部份禁行五類和六類貨車導致道路業務的應佔經營溢利下降。

新創建稱，道路組合整體交通流量略降 2%，路費收入下跌 7%，道路業務的應佔經營溢利下降9%至9.687億元。但部分影響被富通保險、協興集團及及Goshawk抵消。若撇除出售資產等的影響，核心業務的應佔經營溢利略微下降 3%。

富通保險年化保費總額升13% 新業務價值增長53%

富通保險期內年化保費總額在期間上升13%至10.50億元；毛保費收入增加 46%至 72.29億元。同時受惠於產品組合提升和產品重新定價，新業務價值增長 53%至 3.62億元，新業務價值利潤率提高至 34%，2020年同期則為25%。富通保險投資組合的整體投資回報率為5.3%，2020年同期為3.6%。去年底，富通保險的償付能力充足率為443%，內含價值按年增長 6%至 213 億元。

策略組合應佔經營溢利降82% 港怡醫院保持 EBITDA 盈利

策略組合方面，其應佔經營溢利1.845億元，按年下降82%。若撇除出售資產及策略性投資業務等影響，策略組合的應佔經營溢利上升381% 。

當中設施管理應佔經營虧損進一步收窄 50%至 1.62億元，港怡醫院一直保持 EBITDA 盈利，港怡醫院期間門診病人數量增加49%， 住院病人數量增加 20%，截至去年底經常使用的病床數量為238張，2020年則為204張，期間的平均使用率為64%。

新創建未來續拓道路組合 富通保險與新世界進一步整合

展望方面，新創建稱，將繼續擴大道路組合，特別是在具有增長前景的內地地區。雖然航空業在期間出現了復甦，但持續不確定性下，將採用審慎嚴謹的業務策略以及風險管理策略。富通保險則會拓展新的分銷渠道，以增加新的收入來源，並與新世界集團的進一步整合與合作。

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記者：李哲毅