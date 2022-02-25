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【科技一周回顧】財政預算案2022創科政策懶人包　俄羅斯、烏克蘭拓線上戰線

科技 20:30 2022/02/25

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

財政司司長陳茂波周三（23日）公布2022至23年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，也有不少專家以及初創作出回應。

2/ 【烏克蘭】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊　

俄羅斯向烏克蘭境內多個目標發動攻擊，包括各地的軍事指揮設施和烏克蘭首都基輔多個目標。與此同時，烏克蘭政府與外交部等國家機構的網站，在當地時間周三（23日）起癱瘓，無法進入，明顯是「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）所致。

3/【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social上架　僅iOS用戶可使用

由前美國總統特朗普（Donald Trump）創立的社交平台TRUTH Social，其測試版於去年12月對受邀客人開放，並有500名測試者獲得進入TRUTH Social的機會。日前TRUTH Social產品總監（CPO）Billy B確定，該應用程式將於香港時間周一（21日）在蘋果App Store正式上架，但僅供iOS用戶使用。

4/【OPPO新機】OPPO Reno7系列攻港　5G機最平$3,799即可入手！

OPPO去年率先在內地推出新一代Reno7系列，Reno7 5G及Reno7 Pro 5G。新機以人像拍攝技術著稱，搭載聯發科最新一代處理器，而最大特色是Reno 7 Pro 採用全新星雨光刻工藝。終在周四（24日），OPPO宣布Reno7系列將登陸香港，並在下周一（28日）正式開售。

責任編輯：曾曉汶

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