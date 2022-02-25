【職場文化】專業人才難求　3招提升招聘成功率

疫情下新工作模式令招聘人才變得困難，企業欲簡化招聘策略，縮短面試流程及設計個人化面試模式，希望吸納行業內的專業人才。人力資源諮詢及獵頭公司Frederickson Partners創始人Valerie Frederickson引述美國2021年12月份勞工統計數據指，當地勞工市場有達1100萬個空缺職位，同時失業人數為690萬，顯示招聘市場存在配對問題。

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招聘市場競爭大

薪酬及福利是吸引專業人才的關鍵，疫情大流行改變工作模式，專業人士對工作及環境有要求，公司招聘面試時，要調整策略配合，下列3種方式有助企業招聘時更能找到合適人才。

1.多方考慮專業技能：

求職的專業人才未必具備該企業需要的特定技能，僱主應發掘求職者其他專長，啟發求職者的潛在能力。例如，一位沒有技術經驗只具備零售方面能力的管理層，若利用其相關行業專業，進入科技公司也能幫助企提升業務。這樣的求職者看似不付合企業要求，卻往往有出色表現，報告建議若聘請的人才缺乏某一技能，可透過外判、或內部培訓提升。

2.加快面試流程：

市場對專業人才市場競爭需求劇烈，專業人士在同一時間或會同時接受多家企業面試，因此面試時間或速度成致勝關鍵，公司管理層要理解面試是雙向的，求職者也需了解公司業務及發展空間，而往往聘請專業人才需進行多次面試，所以企業應加快面試流程，可先以視像形式進行首次面試，增加互動溝通，減低競爭對手公司搶先一步錄取人才。

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3.個人化工作規劃：

報告亦提及中小企、科技公司行業薪酬有上升趨勢，指在6個月內薪酬上升幅度約30%，求職者會利用不同的求職網站進行職業薪酬的比較，企業招聘人才時可針對不同專業人才的薪酬作個別調整，創造出個人化薪酬、福利及培訓，以及長遠的職業發展規劃，以助企業增加成功聘請專業人士的機會。

責任編輯：向頌勤

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