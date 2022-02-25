【滙豐HSBC】滙豐推Mastercard附屬扣賬卡　為市場上首張多幣種附屬扣賬卡

▲ 滙豐推Mastercard附屬扣賬卡，為市場上首張多幣種附屬扣賬卡。

滙豐（00005）HSBC宣佈推出滙豐尚玉Mastercard附屬扣賬卡及滙豐Mastercard附屬扣賬卡，年滿12歲、無需銀行戶口亦可申請。滙豐指該卡作為市場首推的多幣種附屬扣賬卡，不單支援12種主要貨幣的交易，持卡人更可從滙豐全球櫃員機網絡免費提款，切合一眾海外留學生及旅客的需求。兩張附屬扣賬卡均豁免外幣交易手續費及年費，交易及提款均會直接從相應外幣存款戶口中扣除。

透過滙豐流動理財應用程式，主卡持卡人可管理其附屬卡，包括預設交易及提款限額或暫時停用附屬卡。此外，就任何附屬卡交易，該行均向主卡持卡人發送即時通知，讓他們可緊貼其附屬卡最新消費狀況。滙豐Mastercard扣賬卡持卡人均可申請附屬卡，上限為6張。持卡人就所有附屬卡合資格交易可享高至0.5％現金回贈。

滙豐推出滙豐尚玉的12種支援貨幣包括港元、美元、英鎊、日元、人民幣、歐元、泰銖、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎。12種指定貨幣以外的交易將以萬事達的兌換率兌換為港元結算。此類交易亦獲豁免外幣交易手續費。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，隨着海外升學日益普及，該行今次推出全新Mastercard附屬扣賬卡。透過滙豐流動理財應用程式，客戶可直接為其家屬申請附屬卡，令他們無需開立銀行戶口亦可在海外輕鬆應付日常生活開支並取得現金。主卡人對附屬卡消費一目了然，可安心讓子女培養良好的財政紀律。

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